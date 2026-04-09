Yamal membuat janji kepada para pendukung Barcelona setelah kekalahan dari Atlético Madrid

Lamine Yamal, bintang Barcelona, memberikan janji kepada para pendukung Barça, setelah kekalahan dari Atlético Madrid, Rabu kemarin, dengan skor 2-0 pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Tugas Barcelona kini menjadi sulit untuk lolos ke semifinal, meskipun masih mungkin, karena mereka harus menang dengan selisih tiga gol untuk melaju ke babak berikutnya.

Namun, meskipun demikian, Yamal tetap berpegang pada harapan untuk lolos dan memberikan janji yang tegas kepada para penggemar Barcelona, menjelang pertandingan leg kedua yang dijadwalkan pada Selasa malam mendatang, di Stadion "Metropolitano", markas Atletico Madrid.

Beberapa jam setelah pertandingan leg pertama, Lamine Yamal mengambil peran sebagai pemimpin di media sosial setelah kekalahan dari Atletico Madrid.

Lamine menulis: "Ini belum berakhir, para penggemar Barcelona. Kami akan berjuang sekuat tenaga di leg kedua... Selalu bersatu."

