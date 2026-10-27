Dalam ironi yang mengejutkan dan mengungkap jurang menganga antara bahasa angka dan bahasa hati, Harry Kane secara resmi dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or, sementara Lamine Yamal dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or versi publik dengan dominasi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana dunia memberikan suara untuknya dengan mayoritas mutlak mencapai 64% berbanding hanya 17% untuk Kane.

Harry Kane dinobatkan sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or untuk tahun 2026 pada hari Senin sebagaimana yang telah diprediksi, dan hasil resmi tersebut benar-benar sesuai dengan analisis prediksi: Mbappe di posisi kedua dan Lamine Yamal di posisi ketiga. Inilah hasil dari panel ahli majalah France Football, namun itu bukanlah hasil dari opini publik.

Dominasi bersejarah bintang Barcelona

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", data dari platform taruhan dan analisis global "Betfair" mengungkap kejutan yang menggemparkan, di mana sayap Barcelona dan timnas Spanyol Lamine Yamal memperoleh 64% dukungan publik internasional, dengan selisih telak atas seluruh pesaingnya.

Sedangkan Kane, sang pemenang resmi, berada di posisi kedua versi publik dengan hanya 17%, sementara Mbappe menempati posisi ketiga dengan 6%. Artinya Lamine seorang diri memperoleh dukungan lebih dari tiga kali lipat gabungan perolehan Kane dan Mbappe, yang justru mengungguli dirinya dalam hasil resmi.

Bahkan apa yang diraih Yamal bagaikan sebuah keajaiban, karena ia seorang diri memperoleh suara lebih banyak daripada seluruh nominasi lainnya digabungkan, di mana nominasi lain secara keseluruhan hanya memperoleh 36%, sementara ia meraup 64%, yakni hampir dua kali lipat.

Bukan sekadar voting, melainkan keyakinan dan investasi

Rahasia kekuatan angka-angka ini terletak pada kenyataan bahwa ia tidak sekadar mencerminkan voting emosional, karena para pengguna Betfair tidak hanya memilih kandidat favorit mereka, melainkan menginvestasikan uang dan sumber daya mereka dengan harapan bahwa hasil akhir adalah yang mereka dukung. Dengan kata lain, ini bukan sekadar firasat, melainkan keyakinan kuat bahwa hasil yang mereka favoritkan akan terwujud. Dan publik internasional benar-benar yakin bahwa Lamine layak meraih penghargaan pertamanya sebagai pemain terbaik di dunia.

Tujuh kandidat teratas menguasai 96% dari volume transaksi, sementara kandidat lain seperti Olise, Bellingham, dan Kvaratskhelia memperoleh kurang dari 1%.

Kane raja analisis, Lamine raja hati

Data tersebut mengungkap ironi lain yang menakjubkan. Harry Kane mendominasi sistem pemantauan peluang kemenangan di Betfair hampir sepanjang musim, dan menjadi kandidat terunggul dalam 12 dari 15 momen yang dianalisis mulai Maret hingga malam penganugerahan.

Sementara Lamine hanya menjadi kandidat terunggul dua kali: pada bulan Maret dan pada 6 Oktober dengan 34,71%, dan Mbappe hanya sekali pada awal Juli selama Piala Dunia.

Rata-rata persentase dukungan untuk Kane sepanjang tahun mencapai 25,7%, berbanding 15,13% untuk Lamine dan 9,38% untuk Mbappe, namun kesenjangan antara analisis dan opini publik sangat mencolok pada Lamine, karena meski rata-rata probabilitas kemenangannya hanya 15,13%, ia meraup 64% dukungan publik, yakni lebih dari empat kali lipat.

Kesimpulannya jelas: Kane mendominasi bahasa analisis, statistik, dan gelar, sementara Lamine menguasai bahasa perasaan dan pesona. Publik tidak terkesan dengan penampilan Kane yang efektif meski kurang memukau, dan lebih memilih gaya bermain sayap muda Spanyol yang lebih memikat, sehingga menganggapnya sebagai pemain terbaik di dunia di hati masyarakat, meski panel resmi tidak memberikan penghargaan itu kepadanya.



