Yamal kembali masuk skuad Spanyol untuk menghadapi Arab Saudi... dan Donis akan menghadapinya dengan strategi baru

Luis de La Fuente dan Georgios Donis, masing-masing pelatih tim nasional Spanyol dan Arab Saudi, mengumumkan susunan pemain resmi untuk pertandingan yang dinantikan di putaran final Piala Dunia 2026.

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan timnas Spanyol, hari ini Minggu, di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

De la Fuente memutuskan untuk memasukkan Lamine Yamal kembali ke susunan pemain inti, setelah sebelumnya ia memulai pertandingan dari bangku cadangan saat menghadapi Cape Verde pada putaran pertama, yang berakhir imbang tanpa gol.

Yamal bukanlah satu-satunya pemain yang kembali ke starting line-up, karena pelatih asal Spanyol itu juga menurunkan bintang Barcelona lainnya, Dani Olmo, sebagai starter, serta Alex Baena, bersama penyerang Mikel Oyarzabal.

Susunan pemain timnas Spanyol adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Unai Simón

Barisan pertahanan: Pedro Porro - Pau Cubarsi - Aymeric Laporte - Marc Cucurella

Lini tengah: Rodri - Dani Olmo - Pedri

Lini serang: Lamine Yamal - Mikel Oyarzabal - Alex Baena

Di sisi lain, Donis memutuskan untuk menghadapi tim nasional Spanyol dengan formasi pertahanan yang padat di lini belakang, dengan mengandalkan tiga pemain di jantung pertahanan alih-alih dua, yaitu Abdulilah Al-Omari, Hassan Tembakti, dan Ali Lajami.

Pelatih asal Yunani itu juga memperkuat lini tengah dengan tiga pemain, yaitu Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dossari, dan Musab Al-Juwair, serta hanya mengandalkan duet Salem Al-Dossari dan Firas Al-Buraikan di lini serang.

Susunan pemain tim nasional Saudi adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Muhammad Al-Owais

Barisan pertahanan: Saud Abdulhamid - Abdulilah Al-Omari - Ali Lajami - Hassan Tembekti - Muteb Al-Harbi

Lini tengah: Musab Al-Juwair - Abdullah Al-Khaibari - Nasser Al-Dossari

Lini serang: Firas Al-Buraikan - Salem Al-Dossari

Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan raihan satu poin, setelah "Al-Akhdar" bermain imbang 1-1 dengan Uruguay pada putaran pertama, sementara "El Matador" terpaksa puas dengan hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde.

Perlu dicatat bahwa kedua tim pernah bertemu sekali di Piala Dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2006, ketika tim nasional Spanyol berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 1-0 pada babak penyisihan grup.