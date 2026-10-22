Surat kabar Spanyol "Marca" mengungkap daftar 100 pemain terbaik sepanjang musim 2025-2026, yang dihuni nama-nama besar dari berbagai liga top, dalam sebuah peringkat yang menyimpan sejumlah kejutan mencolok terkait posisi beberapa kandidat utama yang bersaing memperebutkan penghargaan individu.

Dalam klasifikasi tahunannya"100 Pemain Terbaik versi Marca", surat kabar itu mengandalkan pemungutan suara dari sebuah panel yang beranggotakan lebih dari 200 mantan pemain, jurnalis, dan analis dari berbagai penjuru dunia, untuk menilai level para pemain bersama klub dan timnas mereka sepanjang musim.

Kane ungguli Yamal dan Mbappe

Pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, menempati peringkat pertama dalam klasifikasi tersebut, mengungguli bintang muda Spanyol Lamine Yamal, bintang Barcelona, yang menempati posisi kedua, sementara pemain Prancis Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, berada di peringkat ketiga.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Pemain Spanyol Rodri, pemain Manchester City, berada di peringkat keempat, disusul pemain Georgia Khvicha Kvaratskhelia, bintang Paris Saint-Germain, di peringkat kelima.

Pemain Argentina Lionel Messi, kapten Inter Miami, menempati peringkat keenam, mengungguli pemain Spanyol Fabian Ruiz, pemain Paris Saint-Germain, yang berada di peringkat ketujuh.

Sepuluh besar juga dihuni pemain Prancis Michael Olise, pemain Bayern Munich, di peringkat kedelapan, rekan senegaranya Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain, di peringkat kesembilan, dan pemain Spanyol Pau Cubarsi, bek Barcelona, di peringkat kesepuluh.

Bellingham ungguli Vinicius

Peringkat para bintang Real Madrid menunjukkan selisih yang mencolok, setelah pemain Inggris Jude Bellingham berada di peringkat kelima belas, mengungguli rekannya pemain Brasil Vinicius Junior, yang menempati peringkat kedua puluh dua.

Kiper Belgia Thibaut Courtois, penjaga gawang Real Madrid, berada di peringkat kedua puluh delapan, sementara pemain Turki Arda Guler berada di peringkat keempat puluh tujuh.

Di peringkat ketiga puluh tiga, muncul pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, sedangkan rekannya Joao Felix berada di peringkat ketujuh puluh.

Barcelona dan Paris Saint-Germain tampil kuat dalam daftar

Para bintang Barcelona hadir dengan jumlah yang mencolok dalam klasifikasi ini, dengan pemain Brasil Raphinha di peringkat ketiga belas, pemain Spanyol Pedri di peringkat keempat belas, Ferran Torres di peringkat ketujuh belas, dan Dani Olmo di peringkat kedua puluh satu.

Kiper Joan Garcia juga menempati peringkat keempat puluh dua, dan Eric Garcia berada di peringkat kelima puluh lima.

Adapun Paris Saint-Germain menyumbang tiga pemain dalam sepuluh besar, yakni Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, dan Dembele, sementara bintang Maroko Achraf Hakimi berada di peringkat ke-20, di samping kehadiran Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves, Marquinhos, dan Willian Pacho di berbagai peringkat.

Daftar ini juga memuat nama-nama dari luar liga-liga besar Eropa, yang paling menonjol adalah Messi bersama Inter Miami dan Ronaldo bersama Al Nassr Arab Saudi.



