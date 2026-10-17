Yamal hanya berjarak satu langkah dari malapetaka: Flick dan Raphinha turun tangan di saat-saat terakhir!

Lamine Yamal nyaris membuat keikutsertaannya di El Clasico melawan Real Madrid terancam, setelah terlibat perselisihan panas dengan Facundo Pellistri...

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Lamine Yamal nyaris membuat keikutsertaannya di El Clasico melawan Real Madrid terancam, setelah terlibat perselisihan panas dengan Facundo Bernal dalam kemenangan Barcelona atas Real Betis dengan skor 5-2, pada laga yang diwarnai luapan emosi dari bintang muda tersebut, sebelum Hansi Flick turun tangan dengan menariknya keluar, sementara Raphinha mendesaknya untuk segera meninggalkan lapangan agar situasi tidak semakin memburuk.

Ketegangan mencapai puncaknya setelah gol Abde Ezzalzouli, yang memperkecil ketertinggalan Betis menjadi 2-3. Lamine menghampiri Fermin Lopez untuk memastikan kondisinya setelah pemain itu terjatuh akibat benturan sebelumnya, sebelum Valles turun tangan untuk membantu pemain Barcelona tersebut berdiri.

Pada momen itu, Lamine menepis Valles ke samping, sebelum Facundo Bernal muncul dan mendorong pemain muda tersebut, yang kemudian dibalas Lamine dengan dorongan yang lebih keras, di tengah atmosfer yang memanas di dalam lapangan.

Dua dorongan yang nyaris berbuah mahal bagi Lamine Yamal

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Intensitas bentrokan itu meningkat dengan cepat, setelah Bernal membalas dengan dua kali sundulan ke arah Lamine, dalam pemandangan yang nyaris berkembang menjadi lebih dari sekadar perselisihan verbal dan benturan fisik.

Lamine sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning dalam pertandingan tersebut, sehingga luapan emosinya yang berlanjut mengandung risiko tambahan, mengingat laga melawan Real Madrid sudah di depan mata, pertandingan yang menjadi momen penting bagi Barcelona di LaLiga.

Tidak mudah memperkirakan apa yang akan terjadi jika Bernal terjatuh akibat dorongan Lamine, namun insiden tersebut menempatkan pemain muda itu dalam posisi sensitif, mengingat pentingnya El Clasico dan kemungkinan ia menerima sanksi disiplin apabila bentrokan itu berkembang ke arah yang berbeda.

Flick dan Raphinha

Hansi Flick menyadari perlunya mengeluarkan Lamine dari atmosfer tegang tersebut, sehingga ia memutuskan untuk menariknya keluar, keputusan yang ia ambil untuk ketiga kalinya pada musim ini, setelah sebelumnya mengistirahatkannya saat melawan Elche dan Levante.

Di pinggir lapangan, Raphinha meminta rekannya untuk bergegas meninggalkan lapangan, sementara Flick memegangnya beberapa saat kemudian dan berbisik di telinganya, dalam pemandangan yang tampak seperti upaya untuk menenangkannya dan menjelaskan alasan penggantiannya.

Keputusan itu datang pada waktu yang sensitif, sebab Barcelona tidak perlu kehilangan salah satu pemain terbaiknya karena luapan emosi sesaat, menjelang laga yang dinantikan melawan Real Madrid.

Bakat yang tak lepas dari emosi

Meski insiden itu terjadi, Lamine Yamal tetap menampilkan performa yang menonjol melawan Betis, dan memperlihatkan sentuhan-sentuhan teknis istimewa, di antaranya gol pembuka yang memukau, di samping kontribusi ofensifnya dan assist untuk gol Gabriel Jesus.

Namun ketenangan yang biasa dimiliki Lamine kadang tidak menghalanginya untuk terbawa emosi, terutama ketika ia merasa diprovokasi, seperti yang terjadi di Stadion Sanchez Pizjuan sekitar sebulan lalu, ketika sejumlah suporter mengkritiknya karena apa yang mereka anggap sebagai aksi menjatuhkan diri secara berlebihan, serta reaksi di La Cartuja terhadap selebrasi golnya.

Bintang muda itu memiliki bakat luar biasa dan kemampuan untuk menciptakan perbedaan, namun menjaga ketenangannya di momen-momen yang memanas tetap menjadi bagian penting dari perkembangannya, terutama dengan besarnya tekanan yang mengelilinginya dan pentingnya pertandingan-pertandingan yang dijalani Barcelona.