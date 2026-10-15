Lamine Yamal, winger Barcelona, memuncaki daftar pemain yang paling banyak menciptakan peluang matang di Liga Champions Eropa musim ini, dengan total 4 peluang setelah dua jornada, menurut jaringan statistik "Squawka".

Yamal memiliki jumlah yang sama dengan pemain Kamerun Ivan Debangou, pemain LASK dari Austria, namun ia berada di atasnya dalam klasemen karena bermain dengan menit yang lebih sedikit.

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Bintang Maroko Brahim Diaz, pemain Real Madrid, berada di posisi ketiga dengan 3 peluang, dan jumlah yang sama dimiliki Youri Tielemans, pemain Manchester United, Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain, serta Isco, pemain Real Betis.

Arda Guler, pemain Real Madrid, menempati posisi ketujuh dengan dua peluang, bersama Kai Havertz, penyerang Arsenal, Desire Doue, pemain Paris Saint-Germain, dan Tajon Buchanan, pemain Villarreal.

Yamal sebelumnya menyumbangkan dua assist saat Barcelona menang atas Galatasaray (4-1), Selasa lalu di Turki, dan membawa tim Catalunya itu meraih nilai sempurna pada dua jornada pertama.

Barca menempati posisi kedua di tabel klasemen turnamen dengan 6 poin, hanya tertinggal selisih gol dari pemuncak klasemen sekaligus juara bertahan dua edisi terakhir, Paris Saint-Germain, yang akan dihadapinya pada jornada berikutnya di Liga Champions.