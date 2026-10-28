Hasil pemungutan suara yang dilakukan jurnalis Australia Daniel Garb dalam ajang Ballon d'Or 2026 menarik perhatian, setelah ia mengungkap daftar pilihannya yang memuat sejumlah keputusan mencolok, terutama penempatan Lamine Yamal di posisi keenam, di bawah Michael Olise, meski bintang Spanyol itu menempati posisi tinggi dalam perlombaan meraih penghargaan tersebut.

Garb merupakan perwakilan Australia dalam pemungutan suara Ballon d'Or sejak 2018, dan ia menggambarkan edisi tahun ini sebagai yang tersulit sepanjang masa, akibat sulitnya membandingkan para kandidat, di tengah pengaruh Piala Dunia dan perbedaan kondisi para pemain bersama klub mereka.

Menurut wawancara dengan platform Australia Football360, Garb mengungkap pilihannya menempatkan pemain Inggris Harry Kane di posisi pertama, mengungguli pemain Prancis Kylian Mbappe yang berada di urutan kedua dalam daftarnya, dengan dalih selisih jumlah gol di antara kedua pemain.

Jurnalis Australia itu menjelaskan bahwa gol bukanlah satu-satunya kriteria dalam penilaiannya, namun ia menilai bahwa selisih yang mencapai sekitar 15 gol menjadi penentu dalam mengunggulkan penyerang Bayern Munich tersebut.

Ia menambahkan bahwa dirinya menghabiskan waktu lama untuk membandingkan Kane dan Mbappe sebelum memutuskan pilihan akhirnya, seraya menyebut bahwa pengurangan selisih gol di antara keduanya sekitar lima hingga sepuluh gol bisa saja mengubah keputusannya menjadi menguntungkan bintang Prancis itu.





Messi ketiga dan Rodri keempat

Pemain Argentina Lionel Messi menempati posisi ketiga dalam pilihan Garb, mengungguli pemain Spanyol Rodri yang berada di urutan keempat, meski yang disebut terakhir meraih penghargaan pemain terbaik Piala Dunia.

Penempatan Michael Olise di posisi kelima, mengungguli Lamine Yamal yang menduduki posisi keenam, menjadi salah satu detail paling mencolok dalam daftar Garb, terutama di tengah persaingan ketat antara bintang-bintang terkemuka generasi saat ini.

Daftar itu juga memuat pemain Georgia Khvicha Kvaratskhelia di posisi ketujuh, pemain Norwegia Erling Haaland kedelapan, pemain Spanyol Pau Cubarsi kesembilan, dan pemain Inggris Jude Bellingham kesepuluh.

Pilihannya dalam penghargaan lainnya.

Adapun dalam kategori penghargaan penjaga gawang terbaik, Garb memilih pemain Spanyol Unai Simon di posisi pertama, mengungguli rekan senegaranya David Raya, sementara Vozinha, penjaga gawang Tanjung Verde, berada di posisi ketiga.

Sedangkan dalam penghargaan pelatih terbaik, ia menempatkan pelatih Spanyol Luis de la Fuente di posisi pertama, mengungguli Mikel Arteta, pelatih Arsenal.

Pada tingkat penghargaan klub terbaik, Garb memilih Arsenal di posisi pertama, mengungguli Paris Saint-Germain.











