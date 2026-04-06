Yamal di barisan depan... Kuartet Barcelona menghadapi pertandingan melawan Atlético dalam situasi yang genting

Empat pemain Barcelona akan menghadapi Atlético Madrid pada Rabu mendatang dalam leg pertama perempat final Liga Champions dengan status terancam.

Kedua tim akan bertanding di Stadion "Spotify Camp Nou" pada leg pertama, sebelum Atlético menjadi tuan rumah leg kedua pada 14 April mendatang di Stadion "Riazor Metropolitano".

Menurut surat kabar "AS" Spanyol, keempat pemain Barcelona yang terdiri dari: Marc Casado - Fermin Lopez - Gerard Martin - Lamine Yamal, hanya berjarak satu kartu kuning dari absen pada leg kedua melawan Atletico Madrid.

Di sisi lain, skuad Atletico Madrid memiliki 7 pemain yang terancam skorsing saat menghadapi Barcelona, yaitu: Baena - Le Normand - Clement Lenglet - Yurenti - Marc Poblet - Roger - Giuliano Simeone.

Perlu diingat bahwa Barcelona mengalahkan Atlético Madrid dengan skor 2-1, Sabtu lalu, pada pekan ke-30 La Liga.



