Beberapa hari sebelum ajang penganugerahan Ballon d'Or 2026 yang sangat dinantikan, pemenang sebuah penghargaan besar lainnya telah diumumkan.

Penghargaan bergengsi "Onze d'Or", yang diberikan setiap tahun oleh majalah Onze Mondial dan telah menjadi pilar utama di dunia sepak bola selama lima puluh tahun, mengungkap sang jagoannya.

Secara historis, penghargaan ini pernah diraih oleh para legenda permainan seperti Michel Platini, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Didier Drogba, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa penghargaan bergengsi ini memiliki keistimewaan karena memberikan kekuasaan mutlak kepada para penggemar, di mana pemenangnya dipilih secara eksklusif melalui pemungutan suara publik di seluruh dunia.

Dan pada edisi tahun 2026, para pemilih mengambil pilihan yang jelas dan tak terbantahkan: Kylian Mbappe (27 tahun) meraih penghargaan tersebut dan naik takhta! Kapten timnas Prancis, yang baru-baru ini menjadi wajah iklan baru untuk merek dagang asal Swiss "On", dan yang mencetak gol indah ke gawang Sevilla pada Minggu malam, benar-benar menghancurkan persaingan dengan memperoleh 48,2% suara, unggul jauh atas Joao Neves pemain Paris Saint-Germain (11,9% suara).

Kemenangan telak yang memungkinkannya mengungguli dengan selisih besar sang pengatur serangan Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (10,8%), dan talenta muda Barcelona yang sedang menanjak, Lamine Yamal (9,7%), ditambah dua penyerang Bayern Munich, Harry Kane (4,4%) dan Michael Olise (2,9%).

Dengan kemenangan besar ini, penyerang Prancis tersebut menggantikan mantan rekan setimnya Ousmane Dembele, peraih penghargaan tahun lalu, dan menikmati awal yang gemilang menjelang pengumuman pemenang final Ballon d'Or.







