Yamal dan Kane di antara mereka: Mbappe mengalahkan para pesaingnya dan meraih penghargaan bergengsi

Beberapa hari sebelum ajang penghargaan Ballon d'Or 2026 yang sangat dinanti, pemenang dari penghargaan besar lainnya telah diumumkan.

Penghargaan bergengsi "Onze d'Or", yang diberikan setiap tahun kepada pemain terbaik di Eropa oleh majalah Onze Mondial, dan yang telah menjadi pilar utama dalam dunia sepak bola selama lima puluh tahun, mengungkap sang juaranya.

Secara historis, penghargaan ini pernah diraih oleh para legenda permainan seperti Michel Platini, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Didier Drogba, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa penghargaan bergengsi ini memiliki keistimewaan karena memberikan kekuasaan penuh kepada para penggemar, di mana pemenangnya dipilih secara eksklusif melalui pemungutan suara publik di seluruh dunia.

Pada edisi 2026, para pemilih mengambil keputusan yang jelas dan tak terbantahkan: Kylian Mbappe (27 tahun) meraih penghargaan ini dan bertakhta di singgasana! Kapten timnas Prancis, yang baru-baru ini menjadi wajah iklan baru untuk merek Swiss "On", dan yang mencetak gol indah ke gawang Sevilla pada Minggu malam, benar-benar menghancurkan para pesaingnya dengan meraih 48,2% suara, unggul dengan selisih besar atas Joao Neves, pemain Saint-Germain (11,9% suara).

Kemenangan telak yang memungkinkannya unggul dengan selisih besar atas gelandang serang Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (10,8%), dan talenta muda Barcelona yang sedang menanjak, Lamine Yamal (9,7%), serta para penyerang Bayern Munich, Harry Kane (4,4%) dan Michael Olise (2,9%).

Dengan kemenangan besar ini, penyerang Prancis tersebut menggantikan mantan rekan setimnya, Ousmane Dembele, yang meraih penghargaan ini tahun lalu, dan menikmati awal yang gemilang sebelum pengumuman pemenang final Ballon d'Or.







