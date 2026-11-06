Saat Barcelona bertandang ke Stadion Wanda Metropolitano, Minggu mendatang, semua mata hanya akan tertuju pada satu pemain.

Bukan Raphinha, melainkan seorang bocah yang bahkan belum genap berusia dua puluh tahun, namun telah menjadi angka tersulit di seluruh Eropa. Namanya Lamine Yamal, dan slogannya musim ini: tidak ada yang mencetak gol seperti saya.

Barcelona bertandang ke markas Atletico Madrid dalam salah satu laga terpenting musim ini, bukan hanya karena lawan mereka adalah salah satu kandidat terkuat perebut gelar, tetapi juga karena puncak klasemen liga dipertaruhkan.

Blaugrana saat ini memuncaki klasemen dengan selisih dua poin atas tim asuhan Simeone, dan mereka tahu bahwa mereka membutuhkan kemenangan atau hasil imbang untuk mempertahankan posisi puncak. Kemenangan Atletico akan menjatuhkan mereka ke peringkat kedua, dan bisa membuat Real Madrid menyamai perolehan poin mereka.

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24 gol: yang terbaik di Eropa tanpa tanding

Lamine Yamal adalah salah satu pemain yang mungkin memiliki peran menentukan, sebab ia, bersama Raphinha, telah menjadi salah satu penyerang paling menonjol Blaugrana. Sejak awal musim, Yamal menunjukkan level yang luar biasa, dan statistiknya membuktikan hal itu.

Penyerang ini telah mencetak 13 gol dan memberikan 11 assist di LaLiga dan Liga Champions. Dengan kata lain, ia sendiri berkontribusi pada 24 gol dari total gol tim, yakni lebih dari sepertiganya, menurut statistik "Marca".

Tidak ada seorang pun di Eropa yang memiliki angka setara dengan angka milik Lamine. Pesaing terdekatnya adalah rekan setimnya sendiri, Raphinha, yang memiliki 22 gol dan assist. Tidak ada penyerang Eropa papan atas yang berada di level Lamine.

Di urutan ketiga ada Mbappe, yang saat ini memiliki 19 gol, disusul oleh dua penyerang lain, Harry Kane dan Haaland, yang masing-masing memiliki 16 dan 14 gol.

Lamine tiba di Stadion Wanda Metropolitano dengan tekad untuk melanjutkan rentetan golnya, sebab ia telah mencetak lima gol dalam lima laga terakhir, dengan rata-rata satu gol per pertandingan.

Lamine termasuk pemain yang jarang diistirahatkan. Flick, paling banter, memberinya beberapa menit istirahat di fase akhir pertandingan, tetapi ia adalah pemain inti yang reguler. Karena itu, ia adalah pemain Barcelona yang bermain dengan jumlah menit terbanyak.

Ia saat ini memiliki 1.263 menit, unggul atas Joan Garcia (1.216), Cubarsi (1.052), dan Pedri (1.023). Mereka inilah satu-satunya pemain yang telah melewati 1.000 menit musim ini.

Rekor: dan penghargaan Kopa

Tidak mengherankan jika sang pemain menuai pujian luas. Meskipun ia tidak memenangi penghargaan Ballon d'Or yang pada akhirnya jatuh ke tangan Harry Kane, ia terpilih sebagai pemain muda terbaik untuk ketiga kalinya dan meraih penghargaan Kopa.

Terlebih lagi, beberapa hari lalu ia merebut rekor jumlah gol terbanyak di Liga Champions untuk pemain di bawah usia dua puluh tahun dari Mbappe.

Pemain Real Madrid itu telah mencetak 13 gol, sementara Lamine sudah memiliki 14 gol, dan ia masih memiliki satu musim penuh di hadapannya untuk menambah jumlah tersebut, sebab ia akan berusia dua puluh tahun musim panas mendatang.

Hans Flick beberapa hari lalu mengatakan, seraya menyoroti levelnya yang istimewa sejak awal musim: "Lamine, menurut saya, adalah pemain terbaik di dunia saat ini. Saya sangat senang dengan penampilannya, ia memiliki moral yang tinggi, dan ketika ia berada dalam fokus penuh, penampilannya luar biasa."

Barcelona akan membutuhkan penyerangnya dalam kondisi terbaik menghadapi Atletico Madrid, Minggu mendatang. Sebab dalam laga puncak klasemen, menjadi bagus saja tidak cukup: kamu harus menjadi Lamine Yamal.