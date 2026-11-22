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Lamine Yamal mencuri perhatian lewat momen tak biasa saat Barcelona merayakan comeback dramatis mereka melawan Villarreal. Ia melakukan aksi misterius yang memunculkan banyak pertanyaan tentang pesan yang ingin disampaikannya.

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Laga yang berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Barcelona itu menghadirkan salah satu momen paling aneh saat perayaan gol penyama kedudukan. Yamal menyelipkan bola ke balik kausnya dan tampak seolah menirukan perut seorang perempuan hamil. Pemandangan itu membuat rekan setimnya, Fermin Lopez, terheran-heran hingga tak mampu menyembunyikan keterkejutannya.

Gestur tersebut langsung menarik perhatian. Yamal terlihat berjalan dengan tenang di lapangan, sementara bagian perutnya tampak menggembung akibat bola yang ia sembunyikan di balik kaus. Ini menjadi aksi yang tidak biasa dari pemain muda tersebut, apalagi dilakukan di tengah perayaan bersama rekan-rekannya karena timnya kembali ke dalam pertandingan.

Reaksi Fermin Lopez menjadi salah satu detail paling mencolok dari momen itu. Ia mengamati rekannya dengan tatapan penuh keheranan, seolah tidak memahami maksud dari apa yang dilakukan Yamal. Hal ini membuat momen tersebut semakin misterius dan menjadi sorotan para pengamat setelah pertandingan.

Gestur ini kembali mengangkat pembicaraan seputar kehidupan pribadi pemain Barcelona tersebut, mengingat hubungan asmaranya dengan Ines Garcia. Hal itu membuka ruang bagi spekulasi yang mengaitkan gestur Yamal dengan hubungan tersebut, serta memunculkan pertanyaan apakah ia sedang mencoba menyampaikan pesan pribadi lewat selebrasinya.

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Belum ada penjelasan dari Yamal mengenai makna sebenarnya dari gestur tersebut. Tidak ada pula informasi pasti yang dapat memastikan bahwa aksi itu berkaitan dengan kehidupan asmaranya, sehingga berbagai tafsiran yang beredar hanyalah spekulasi yang dipicu oleh gambar tersebut dan reaksi Fermin.