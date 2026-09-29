Lamine Yamal melanjutkan performa gemilangnya bersama timnas Spanyol, setelah mencetak sejumlah rekor selama laga melawan Kroasia, sekaligus menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta paling menonjol di sepak bola Eropa.

Yamal mencetak dua gol dan memberikan satu assist untuk mengantar timnas Spanyol meraih kemenangan besar 4-1 atas Kroasia dalam pertandingan yang berlangsung pada Selasa malam ini di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, dalam rangka pekan kedua Grup 3 jalur pertama Nations League Eropa.

Yamal mampu mencetak gol sekaligus assist dalam satu pertandingan bersama timnas Spanyol untuk pertama kalinya sepanjang kariernya, menurut statistik "Stats Foot".

Berdasarkan statistik yang dipublikasikan akun "Mister Chip", Yamal menjadi pemain termuda dalam sejarah timnas Spanyol yang mencetak dua gol atau lebih dan memberikan assist dalam satu pertandingan, pada usia 19 tahun 78 hari.

Raul menempati peringkat kedua, setelah meraih pencapaian yang sama pada usia 21 tahun 273 hari, usia yang sama dengan yang dicatat Izpizua saat menorehkan rekor ini.

Selain itu, menurut statistik "Stats Foot", Yamal menjadi pemain Eropa termuda yang mencapai 10 gol bersama timnas senior sejak pemain Denmark Harald Nielsen, yang meraih pencapaian ini pada 26 Agustus 1960, ketika berusia 18 tahun 10 bulan.

Rekor bintang Barcelona itu tidak berhenti sampai di situ, karena jaringan media Prancis yang sama menyebutkan bahwa ia terlibat langsung dalam 18 gol selama 8 pertandingan terakhir yang ia jalani bersama klub dan timnas negaranya, setelah mencetak 11 gol dan memberikan 7 assist.

Di ajang Nations League Eropa, Yamal memuncaki daftar pemain dengan kontribusi gol terbanyak sejauh ini, setelah terlibat dalam 4 gol, menurut statistik "WhoScored".



