Ibrahima Toungara, gelandang internasional Spanyol berdarah Gambia, terus memukau di kamp persiapan Barcelona untuk musim baru, meski usianya belum melewati 16 tahun. Ia menjadi satu-satunya pemain kelahiran 2010 dalam kelompok yang ditangani pelatih asal Jerman Hansi Flick, sebuah sinyal kuat akan kemungkinan dirinya bertahan bersama tim utama alih-alih bermain dengan tim cadangan seperti yang semula direncanakan.

Surat kabar Katalan "Sport" menyebutkan, berdasarkan sumber-sumber yang dekat dengan klub Katalan itu, Flick tidak ragu memasukkan Toungara ke dalam kelompok besar pemain muda yang memulai periode persiapan musim bersama tim utama. Pemain muda ini memukau semua orang dengan postur fisiknya yang mengagumkan, di samping keterampilan teknis dan kekuatan fisiknya, sehingga membuat lebih dari satu pemain tim utama yang belum banyak berlatih bersamanya sangat terkejut dengan levelnya.

3 menit sudah cukup

Toungara memanfaatkan laga uji coba pertama Barcelona sebelum musim dimulai untuk membuktikan kelayakannya. Ia mencetak gol ketiga bagi Blaugrana dalam kemenangan atas CE Europa (4-1) Jumat lalu, setelah menerima umpan dari Alex Gonzalez lalu melaju dan menembakkan bola ke gawang dengan cara yang menakjubkan meski dijaga ketat oleh lini pertahanan.

Yang paling mencolok, gol itu tercipta hanya 3 menit setelah ia masuk ke lapangan di Stadion Tito Vilanova, di mana Flick melakukan perombakan menyeluruh pada susunan pemain seusai turun minum, sebagai penegasan atas pengaruh nyata yang ditunjukkan pemain muda itu dalam latihan-latihan sebelumnya, yang mendorong pelatih Jerman itu memberinya kesempatan lebih awal.

Bertahan menjadi kemungkinan

Toungara benar-benar menyadari bahwa jalan di depannya masih panjang, dan bahwa untuk musim ini ia semula direncanakan bermain bersama tim cadangan. Namun penampilannya yang mengesankan di kamp persiapan membuat semua opsi terbuka, termasuk kemungkinan bertahan bersama tim utama, terlebih di tengah cederanya beberapa pemain (Ronald Araujo, Alejandro Balde, dan Fermin), serta mendekatnya peminjaman Marc-Andre ter Stegen ke Ajax Amsterdam.

Barcelona saat ini tengah bersiap untuk tur persiapan di Inggris, di mana Flick berencana mempertahankan kerangka tim inti yang menyertainya sejak awal periode persiapan musim, mengingat masih absennya sisa pemain internasional (seluruh pemain Spanyol, Kounde, dan Gordon) yang sedang menjalani liburan usai Piala Dunia 2026.

Sumber-sumber menegaskan bahwa Flick pasti akan terus mengawasi Toungara dari dekat selama tur persiapan, meski ia masih membutuhkan banyak pembelajaran sebagaimana diharapkan pada usia ini, tetapi ia memiliki potensi luar biasa yang menjadikannya bakat hebat berikutnya dari akademi La Masia, yang tidak diragukan lagi akan terus menghiasi halaman utama surat kabar dalam waktu mendatang.

Perlu diketahui bahwa Toungara merupakan pemain termuda dalam kelompok saat ini yang tengah bersiap untuk musim baru, tetapi postur fisiknya yang kuat serta keterampilan teknisnya yang tinggi membuatnya unggul atas banyak pemain yang lebih tua, sebuah indikasi jelas bahwa Barcelona mungkin tengah menghadapi bintang muda baru dari pabrik bakat terkenal La Masia.