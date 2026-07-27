Ibrahima Tounkara, gelandang internasional Spanyol berdarah Gambia, terus memukau di kamp persiapan Barcelona untuk musim baru, meski usianya belum genap 16 tahun. Ia menjadi satu-satunya pemain kelahiran tahun 2010 dalam kelompok besutan pelatih asal Jerman Hansi Flick, sebuah indikasi kuat akan kemungkinan dirinya bertahan bersama tim utama alih-alih bermain bersama tim cadangan seperti yang sebelumnya direncanakan.

Surat kabar Catalan "Sport" menyebutkan, berdasarkan sumber-sumber yang dekat dengan klub Catalan tersebut, Flick tidak ragu memasukkan Tounkara ke dalam kelompok besar pemain muda yang memulai masa persiapan musim bersama tim utama. Pemain muda itu memukau semua orang dengan postur fisiknya yang mengesankan, di samping keterampilan teknis dan kekuatan fisiknya, sehingga membuat lebih dari satu pemain tim utama yang belum banyak berlatih bersamanya sangat terkejut dengan levelnya.

3 menit sudah cukup

Tounkara memanfaatkan laga uji coba pertama Barcelona sebelum musim dimulai untuk membuktikan kelayakannya. Ia mencetak gol ketiga Blaugrana dalam kemenangan atas CE Europa (4-1) Jumat lalu, setelah menerima umpan dari Alex Gonzalez dan melesat untuk menceploskan bola ke gawang dengan cara yang menakjubkan meski mendapat pengawalan pertahanan yang ketat.

Yang paling menonjol, gol itu tercipta hanya 3 menit setelah ia masuk ke lapangan di Stadion Tito Vilanova, ketika Flick melakukan pergantian menyeluruh pada susunan pemain usai jeda istirahat, sebagai penegasan atas pengaruh yang mencolok yang ditunjukkan pemain muda itu dalam latihan-latihan sebelumnya, sehingga mendorong pelatih asal Jerman itu memberinya kesempatan lebih awal.

Peluang bertahan terbuka

Tounkara sepenuhnya menyadari bahwa jalan di depannya masih panjang, dan bahwa secara awal ia direncanakan bermain musim ini bersama tim cadangan. Namun penampilannya yang menonjol di kamp persiapan membuat semua opsi terbuka, termasuk kemungkinan dirinya bertahan bersama tim utama, terlebih di tengah cederanya sejumlah pemain (Ronald Araujo, Alejandro Balde, dan Fermin), serta mendekatnya peminjaman Marc-Andre ter Stegen ke Ajax Amsterdam.

Barcelona saat ini bersiap untuk tur persiapan di Inggris, di mana Flick berencana mempertahankan kerangka tim inti yang menyertainya sejak awal masa persiapan musim, mengingat masih absennya para pemain internasional lainnya (seluruh pemain Spanyol, Kounde, dan Gordon) yang tengah berlibur usai Piala Dunia 2026.

Sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa Flick pasti akan terus memantau Tounkara dari dekat selama tur persiapan, meski ia masih perlu banyak belajar sebagaimana lazimnya di usia ini. Namun ia memiliki potensi luar biasa yang menjadikannya bakat besar berikutnya dari akademi La Masia, yang tanpa diragukan akan terus menghiasi tajuk utama surat kabar dalam periode mendatang.

Perlu dicatat bahwa Tounkara adalah pemain termuda dalam kelompok saat ini yang tengah bersiap untuk musim baru, tetapi postur fisiknya yang kuat dan keterampilan teknisnya yang tinggi membuatnya mengungguli banyak pemain yang lebih tua, sebuah indikasi jelas bahwa Barcelona mungkin tengah menyaksikan bintang baru yang tengah menanjak dari pabrik bakat terkenal di La Masia.