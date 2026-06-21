Yamal: Aku telah mewujudkan mimpiku... dan menonton Piala Dunia terakhir di sekolah

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, tidak mengecewakan ekspektasi yang ditujukan padanya, seperti yang biasa ia lakukan di sebagian besar kesempatan.

Yamal turun sebagai starter dalam pertandingan Spanyol melawan Arab Saudi pada Minggu malam, dalam laga kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Yamal tampil sangat dominan sejak menit-menit awal, bahkan membuka skor melalui gol yang tercipta berkat penyelesaian cerdas dari jarak dekat, setelah menerima umpan brilian dari Mikel Oyarzabal.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Yamal yang ia sampaikan kepada stasiun TVE, di mana ia mengatakan, “Kemenangan ini sangat penting, dan saya sangat bersemangat untuk kembali bermain, karena saya sudah lama absen dari lapangan. Sekarang kami akan fokus pada pertandingan melawan Uruguay.”

Lamin juga mengungkapkan bahwa awal yang kuat dari Spanyol bukanlah kebetulan, sambil menekankan, “Kami menjalankan rencana, dan langsung menekan mereka sejak awal karena ingin membalas. Kami ingin memastikan kemenangan sejak awal babak pertama.”

Ia menambahkan, “Saya memiliki hubungan yang baik dengan pelatih Luis de la Fuente. Pada akhirnya, keputusan untuk bermain ada di tangannya. Dia bertanya kepada saya, dan saya memberitahunya bahwa saya siap bermain. Saya selalu siap 100% bersama tim nasional Spanyol.”

Ketika ditanya tentang perasaannya setelah mencetak gol pertamanya di Piala Dunia, ia menjawab, “Perasaan saya luar biasa. Saya selalu bermimpi bermain di Piala Dunia, dan memulai perjalanan saya di sana dengan mencetak gol... Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, karena saya menonton Piala Dunia 2022 saat masih duduk di bangku sekolah.”