Lamine Yamal, bintang Barcelona, angkat bicara mengenai persaingannya dengan Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, dalam perebutan Ballon d'Or tahun ini.

Yamal berbicara mengenai pemain yang layak meraih Ballon d'Or, dalam pernyataan yang disorot surat kabar Spanyol "AS": "Saya akan memberikannya kepada pemain terbaik di dunia. Adapun soal kepada siapa mereka akan memberikannya, itu adalah perdebatan yang sangat panjang. Saya sungguh percaya bahwa ada dua dari kami yang merupakan yang terbaik di dunia."

Ia menambahkan: "Saya dan Mbappe adalah yang terbaik di dunia dan setiap orang yang menonton pertandingan mengetahui hal itu. Kami memiliki pertemuan langsung dan saya telah mengalahkannya dalam segala hal. Ia mencetak banyak gol dan karena itulah ia memenangkan penghargaan Pichichi."

Mengenai kaitan Piala Dunia dengan Ballon d'Or, Yamal menuturkan: "Saya juga tidak melihat itu benar, sebab saya tidak percaya bahwa satu kompetisi bisa memberikanmu penghargaan itu. Tetapi kebetulannya adalah saya bermain di tim nasional yang memenangkan Piala Dunia. Dan seandainya Inggris memenangkan Piala Dunia, saya akan tetap mengatakan bahwa Mbappe dan saya adalah yang terbaik di dunia saat ini."

Mengenai kemunculannya yang dini di dunia bintang sepak bola, bintang Barcelona itu menyatakan: "Memang ada bintang-bintang besar seperti Messi atau Ronaldo, tetapi saya rasa belum pernah terlihat kegemilangan seperti ini di usia muda dalam periode terakhir. Orang-orang mengira saya akan bersantai hanya karena saya telah menang, padahal masih banyak hal di depan saya yang harus saya raih dalam sejarah sepak bola."

Mengenai penampilan Lionel Messi di Piala Dunia, bintang Barca itu berkomentar: "Meskipun semua orang tahu bahwa ia adalah yang terbaik sepanjang sejarah, tidak ada yang menyangka penampilan legendaris ini. Bagi saya, Argentina memiliki pemain-pemain bagus, tetapi Messi mengungguli semuanya, dan menurut saya ia adalah pemain terbaik di Piala Dunia."



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