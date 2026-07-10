Yamal akan berhadapan dengan De Bruyne... Susunan pemain resmi untuk laga Spanyol vs Belgia

Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, mengumumkan susunan pemainnya yang akan menghadapi Belgia pada Jumat malam ini di Los Angeles, dalam rangkaian pertandingan perempat final Piala Dunia 2026.

Spanyol berhasil melaju ke babak ini setelah memuncaki Grup 8 dengan raihan 7 poin, berkat hasil imbang melawan Cape Verde (0-0) serta kemenangan atas Arab Saudi (4-0) dan Uruguay (1-0).

Spanyol juga berhasil mengalahkan Austria (3-0) di babak 32 besar, sebelum melaju ke perempat final setelah mengalahkan Portugal dengan skor 1-0.

Sedangkan Belgia memuncaki klasemen Grup 7 dengan 5 poin, setelah bermain imbang melawan Mesir (1-1) dan Iran (0-0), sebelum mengalahkan Selandia Baru (5-1).

Di babak 32 besar, Belgia berhasil mengalahkan Senegal (3-2) setelah melalui perpanjangan waktu, sebelum meraih kemenangan telak atas Amerika Serikat dengan skor (4-1) di babak 16 besar.

Belgia berupaya kembali ke babak semifinal Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya, setelah finis di peringkat keempat pada edisi 1986 di Meksiko, dan meraih medali perunggu pada edisi Rusia 2018.

Demikian pula halnya dengan Spanyol yang juga berupaya kembali ke babak semifinal untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya, setelah finis di peringkat keempat pada Piala Dunia Brasil 1950, dan menjuarai turnamen tersebut di Afrika Selatan pada tahun 2010.

Berikut ini susunan pemain Spanyol:

Penjaga gawang: Unai Simón

Lini belakang: Pedro Porro – Aymeric Laporte – Pau Cubarsi – Marc Cucurella

Lini tengah: Fabián Ruiz - Álex Baena - Rodri

Lini depan: Dani Olmo - Lamine Yamal - Mikel Oier

Rudi Garcia, pelatih Belgia, juga mengumumkan susunan timnya sebagai berikut:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois

Barisan pertahanan: Brandon Michel - Maxime De Kuiper - Timothy Castagne - Nathan Ngoy

Lini tengah: Kevin De Bruyne - Yuri Tielemans - Nicolas Raskin

Lini serang: Leandro Trossard - Jérémie Doku - Charles De Ketelaere