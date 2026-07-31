Setelah rapat komite di sela-sela pemusatan latihan di Kitzbühel pada Rabu, yang menurut informasi dari Bild juga membahas panasnya minat Borussia Dortmund terhadap Said El Mala, pria 40 tahun itu kembali angkat bicara sehari kemudian dalam sesi bersama media terkait rumor mengenai bintang muda Die Geißböcke tersebut.

Menurut Kessler, belum ada tawaran yang masuk yang bisa menjadi dasar untuk negosiasi. "Sudah berminggu-minggu ada beberapa hal di meja kami. Tapi tidak ada yang membuat saya berpikir untuk melepas pemain ini," katanya. Belakangan disebutkan bahwa BVB telah mengajukan tawaran yang tampaknya masih jauh di bawah paket total 50 juta euro yang diminta. Bild melaporkan nilai dasar transfer sebesar 34 juta euro, yang bisa meningkat menjadi 44 juta euro melalui bonus.

Disebutkan bahwa FC baru akan mulai berpikir ulang jika ada angka tetap 45 juta euro. Namun bukan hanya karena itu Kessler saat ini merasa "0,0 tekanan" untuk melepas El Mala. Pemain 19 tahun itu masih memiliki kontrak empat tahun, dan tidak ada klausul rilis. Kontribusinya dalam latihan juga memuaskan. "Kami punya pemain yang luar biasa, seluruh Köln mencintai anak ini, semua orang di staf dan di tim mencintai anak ini," tegasnya, lalu menambahkan: "Dan semakin sering saya melihat Said setiap hari dalam latihan, semakin kecil keinginan saya untuk melepasnya. Terlebih lagi ketika saya melihat bagaimana dia dan keluarganya menghadapi situasi ini. Saya masih yakin bahwa dia akan bermain untuk kami musim ini. Per hari ini tidak ada alasan untuk memikirkan hal lain. Said akan memainkan peran penting bagi kami musim ini." Kata-kata yang jauh lebih tegas dibanding yang ia sampaikan kepada kicker beberapa hari lalu.

Peringatan untuk BVB? Kessler melarang pembicaraan dengan El Mala

Kessler juga sengaja menghindari menyebut klub yang berminat. "Pada dasarnya saya tidak mengungkap dari siapa tawaran itu datang," katanya. Beberapa hari lalu sudah muncul rumor bahwa petinggi FC merasa "terganggu" oleh tawaran terbaru BVB. Selain itu, Kessler juga melontarkan semacam peringatan: "Tidak seharusnya ada klub yang berbicara langsung dengan pemain. Kami menjalankannya seperti itu dan saya berasumsi klub-klub lain juga melakukannya demikian serta setiap pesaing mematuhi regulasi yang ada."

Namun, menurut informasi yang beredar, El Mala sudah melakukan pembicaraan dengan BVB dan menurut laporan Express bahkan sudah mencapai kesepakatan di belakang layar dengan para petinggi untuk bekerja sama sebagai calon penerus Karim Adeyemi (FC Barcelona). Ibu El Mala, Sabrina El Mala, yang kabarnya sempat menggagalkan kepindahan ke FC Brentford karena tidak adanya prospek bermain di Liga Champions, juga disebut berada dalam komunikasi intens dengan jajaran pimpinan Dortmund. Di Dortmund, ia kabarnya akan mendapat gaji 5,5 juta euro, yang bisa naik menjadi 8,5 juta euro seiring berjalannya waktu.

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Kessler bicara tegas: banderol El Mala bisa terus naik

Meski begitu, Kessler mengumumkan bahwa banderol El Mala masih akan naik jika saga ini terus berlarut-larut: "Namun jelas juga, semakin dekat kami ke awal musim, posisi kami terhadap tawaran-tawaran tertentu juga bisa berubah." Pernyataan serupa juga baru-baru ini disampaikan perencana skuad Köln, Tim Steidten. "Ini juga selalu soal waktu: jika kas Anda baru terisi dua hari sebelum penutupan bursa transfer, maka pada saat itu juga nilainya tidak ada," katanya, lalu menambahkan: "Kami sepenuhnya tenang soal itu. Said adalah pemain 1. FC Köln dan dia merasa sangat nyaman - dan kami juga sama nyamannya dengan Said, jadi saat ini sama sekali tidak ada alasan untuk membicarakan hal lain."

Selain BVB, terutama klub-klub Inggris juga disebut meminati perekrutan El Mala, dengan FC Liverpool dan Newcastle United belakangan dikabarkan sebagai peminat. FC merekrut youngster itu dari Viktoria Köln pada 2024, tetapi awalnya langsung meminjamkannya kembali selama satu tahun ke klub kasta ketiga tersebut. Dengan demikian, musim lalu menjadi musim pertama El Mala di Bundesliga, dan dengan 13 gol serta lima assist dalam 34 pertandingan liga, ia berperan besar dalam keberhasilan Köln bertahan di divisi tersebut.



