Yakin bisa mengungguli Barcelona... Real Madrid mengajukan tawaran resmi kepada legenda City

Real Madrid telah mengajukan tawaran resmi kepada legenda Manchester City untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas mendatang, menurut laporan media.

Jurnalis Italia terkenal, Fabrizio Romano, menyebutkan melalui akunnya di platform "X" pada hari Kamis ini, bahwa klub Kerajaan telah mengajukan tawaran resmi kepada Bernardo Silva, gelandang Portugal yang baru-baru ini meninggalkan barisan Manchester City, pada akhir musim lalu.

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Romano menambahkan bahwa negosiasi saat ini sedang berlangsung antara Real Madrid dan mantan gelandang Monaco tersebut.

Jurnalis Italia itu juga menyebutkan bahwa pelatih baru Los Blancos, José Mourinho, sedang menekan untuk mendapatkan jasa Bernardo Silva, sementara Real Madrid yakin bisa mengungguli rival-rivalnya, Barcelona dan Atlético Madrid, yang juga ingin merekrut pemain internasional Portugal tersebut.

Real Madrid sedang berupaya memperkuat skuadnya secara signifikan selama musim panas ini, setelah musim yang mengecewakan di level domestik dan Eropa, ditambah dengan ketegangan dan krisis beruntun antara para pemain dan pelatih yang memanaskan ruang ganti, serta menjadi sorotan media olahraga di seluruh dunia.

Saat ini, Silva sedang bersiap untuk membela Portugal di Piala Dunia, dalam grup yang juga mencakup Kolombia, Republik Demokratik Kongo, dan Uzbekistan.