Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mark Halsey, mantan wasit asal Inggris, mengkritik keputusan Video Assistant Referee (VAR) yang tidak memberikan penalti kepada Manchester City saat melawan Arsenal. Ia menilai Viktor Gyokeres, penyerang Arsenal, sengaja menghentikan bola dengan tangannya pada saat-saat terakhir laga yang berakhir imbang 2-2 di Emirates Stadium pada pekan ke-12 Liga Primer Inggris.

Iklan

Menit-menit akhir pertandingan diwarnai sebuah insiden kontroversial , ketika bek Manchester City Josko Gvardiol melompat menyambut umpan silang dan menyundulnya ke arah gawang Arsenal, sebelum bola mengenai tangan Gyokeres. Akibatnya, penyerang tim asal London itu menggagalkan peluang berbahaya Manchester City yang bisa saja menghasilkan gol kemenangan.

Wasit John Brooks tidak dapat melihat kejadian tersebut dengan jelas saat permainan berlangsung, sehingga wasit VAR Darren England turun tangan untuk meninjau insiden itu. Namun, ia memutuskan untuk tidak memanggil wasit lapangan ke layar peninjauan karena menilai lengan Gyokeres berada dalam posisi alami dan tertekuk.

Halsey menolak penafsiran tersebut. Menurutnya, penyerang Arsenal itu menggerakkan kedua lengannya ke arah bola dan posisi tangannya tidak alami, sehingga seharusnya Manchester City mendapat hadiah penalti.

Mantan wasit itu mengatakan kepada The Sun: "Sungguh pertandingan yang luar biasa kita saksikan di Emirates Stadium, dan ini menjadi kebanggaan bagi Liga Primer Inggris."

Iklan Iklan

Ia menambahkan: "Namun, pada masa injury time, muncul kontroversi besar ketika Gyokeres melakukan handball yang jelas setelah sundulan Gvardiol."

Topik Terkait

Halsey melanjutkan: "Jelas bahwa bola sedang mengarah ke gawang, dan menurut saya, Gyokeres dengan jelas menggerakkan kedua lengannya ke arah bola."

Ia menjelaskan: "Kedua lengannya berada dalam posisi tidak alami, dan sangat sulit bagi John Brooks untuk melihatnya di tengah kerumunan pemain."

Iklan

Mantan wasit asal Inggris itu juga melontarkan kritik tajam kepada Darren England atas keputusannya di ruang VAR: "Ya Tuhan, Darren England, apa yang Anda lakukan di VAR? Itu jelas penalti, handball."

Ia melanjutkan: "Darren England seharusnya merekomendasikan John Brooks untuk meninjau keputusan tersebut, dan saya yakin ia akan memberikan penalti."

Iklan

Halsey menegaskan keyakinannya bahwa insiden itu tidak bisa ditafsirkan lain: "Itu salah satu handball paling jelas yang akan Anda lihat, handball yang disengaja."

Ia menutup keberatannya dengan mempertanyakan mengapa posisi lengan Gyokeres dianggap alami: "Bagaimana mungkin itu posisi yang alami? Ia tahu persis apa yang ia lakukan."

Iklan

Hasil imbang tersebut membuat Arsenal tetap memuncaki klasemen Liga Primer Inggris dengan 29 poin, sementara Manchester City mengoleksi 23 poin di peringkat kedua. Dengan demikian, selisih kedua tim tetap 6 poin setelah duel langsung tersebut.