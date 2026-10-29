Dalam wawancara dengan majalah anggota klub 51, direktur olahraga klub tersukses di Jerman itu menjelaskan bahwa ia sudah terkesan dengan kualitas pelatih asal Belgia tersebut sejak awal proses seleksi. Karena itu, keputusan akhirnya tidak sulit baginya.

"Tentu saja kami telah meninjau daftar kandidat. Julian Nagelsmann adalah salah satu kandidat, itu bukan rahasia. Hubungan saya dengannya sangat baik, tetapi ia memilih DFB. Ralf Rangnick juga memilih jalan lain. Saat itu kami menganalisis pasar dengan sangat cermat, dan semua yang kami dengar tentang pelatih muda Burnley itu positif. Pada suatu titik saya berkata: 'Sekarang saya telepon Vinnie saja,'" ungkap Eberl.

Menurut direktur olahraga FCB itu, mereka segera menyadari bahwa mereka sejalan dengan Kompany. "Kami berbicara lewat telepon sebelum semifinal Liga Champions kami di Madrid. Setelah empat jam, saya harus berkata: 'Maaf, sekarang pukul 18.00, saya harus menghadiri rapat.' Saya menutup telepon dan berpikir: Wow, rasanya cocok! Dia sosok yang autentik." Direktur olahraga Christoph Freund juga memberikan tanggapan serupa: "Dia kembali dan juga yakin."

Saat itu Kompany terikat kontrak dengan FC Burnley. Bersama klub tersebut, ia promosi ke Liga Primer, lalu langsung terdegradasi lagi pada tahun berikutnya. Karena itu pula, perekrutan pelatih asal Belgia tersebut mengandung risiko tertentu.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

"Seandainya saya mengusulkan Vincent Kompany sebagai pilihan pertama saya sejak awal, saya tidak tahu seperti apa reaksinya. Pelatih Burnley yang terdegradasi sebagai pengganti Thomas Tuchel?" kata Eberl.

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Bagaimana Max Eberl meyakinkan Vincent Kompany untuk bergabung dengan FC Bayern?

Namun, pihak klub asal Munich itu yakin bahwa pelatih berusia 40 tahun tersebut mampu mengemban tugas di Säbener Straße. "Orang bisa saja melihatnya dan berpikir: Dia tidak mampu melakukannya; dia tidak bisa beradaptasi. Tetapi kami melihatnya secara berbeda. Dia punya filosofi sepakbola yang jelas. Dia tidak ingin bertahan dengan delapan pemain dan berharap meraih satu poin melawan Manchester City dan Liverpool, yang tampil di Liga Primer dengan skuad bernilai miliaran euro. Dia ingin memenangkan pertandingan, dan saya memandang itu sebagai hal positif."

Selain itu, Pep Guardiola juga hanya mengatakan hal-hal positif tentang Kompany. Setelah percakapan telepon antara pria asal Spanyol itu dan dua tokoh penting klub, Karl-Heinz Rummenigge serta Uli Hoeneß, keputusan pun jelas: "Oke, kita lakukan!"

Akhirnya, Eberl dan Freund terbang ke Manchester untuk menuntaskan semuanya dalam pembicaraan terakhir: "Pukul tiga dini hari, Vinnie berkata: 'Oke, saya ingin tidur semalam dulu untuk memikirkannya dan berbicara dengan istri saya.' Saya berbaring di sofanya. Dia bertanya: 'Apa yang kamu lakukan di situ?' Saya menjawab: 'Uli bilang saya tidak boleh meninggalkan rumahmu sebelum kamu menandatangani kontrak.' Lalu dia berkata: 'Ya, Max, saya akan melakukannya. Tapi saya harus berbicara dengan istri saya dulu.' Pada akhirnya, dia tetap berhasil mendorong saya keluar lewat pintu," kata Eberl.

Kompany menjadi pelatih kepala FC Bayern sejak musim panas 2024. Di bawah arahan pelatih asal Belgia itu, klub tersukses di Jerman tersebut sejauh ini telah memenangi dua gelar juara Liga Jerman, dua Piala Super DFL, serta satu Piala DFB.