Xavi umumkan susunan pemain Belanda: ini pengganti Frenkie de Jong

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Timnas Belanda menghadapi Jerman pada Senin, tiga hari setelah kemenangan telak 7-0 atas Yunani di Johan Cruijff ArenA. Pelatih timnas Xavi telah mengumumkan susunan pemainnya, dengan Quinten Timber menggantikan Frenkie de Jong yang harus absen karena cedera. Laga besar di Olympiastadion, Berlin, dimulai pukul 20.45.

De Jong harus menepi karena cedera pada Sabtu dan karena itu absen di Berlin. Sebelumnya, Xavi juga mencoret Virgil van Dijk dan Brian Brobbey, yang dengan demikian melewatkan kemenangan tujuh gol atas Yunani.

Bart Verbruggen akan menjaga gawang Belanda di Jerman pada Senin. Tidak ada perubahan di lini belakang, sehingga Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, dan Jurriën Timber akan menjadi starter, dari kanan ke kiri.

Quinten Timber mengambil posisi De Jong di lini tengah. Joey Veerman dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tersebut untuk timnas Belanda.

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Tidak ada nama baru pula di lini depan timnas Belanda. Crysencio Summerville membuka skor melawan Yunani dan kembali mendapat kesempatan di sisi kanan. Donyell Malen, yang juga mencetak gol dalam laga itu, menjadi penyerang tengah, sementara Cody Gakpo diharapkan menghadirkan ancaman dari kiri.

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Belanda memuncaki Grup B UEFA Nations League dengan sebelas poin dari lima pertandingan. Jerman tertinggal tiga poin dari tim asuhan Xavi dan berada di peringkat ketiga.

Susunan pemain Jerman: Ter Stegen; Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown; Kimmich, Pavlovic; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz

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Susunan pemain timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, J. Timber; Q. Timber, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.