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Pelatih kepala Belanda Xavi Hernandez secara resmi menyerahkan ban kapten kepada Frenkie de Jong untuk jeda internasional yang sedang berlangsung. Gelandang Barcelona itu memimpin Belanda saat Virgil van Dijk absen karena mengalami gangguan fisik.

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De Jong mengenakan ban kapten

Xavi, yang saat ini menangani tim nasional Belanda, mengonfirmasi dalam konferensi pers Kamis bahwa De Jong akan menjadi kapten untuk pertandingan Nations League mendatang. Belanda dijadwalkan menghadapi Yunani Jumat ini di Johan Cruyff Arena sebelum bertandang ke Berlin untuk melawan Jerman asuhan Jurgen Klopp pada Senin. Keputusan itu diambil karena kapten reguler Van Dijk masih belum bisa tampil dalam kedua pertandingan akibat masalah cedera.

De Jong tidak asing dengan tanggung jawab membela negaranya, dan penunjukan ini menjadi tonggak penting dalam karier internasionalnya. Sang gelandang mengungkapkan kebanggaannya atas peran itu pada awal pekan ini dengan mengatakan: “Tentu saja itu punya makna tersendiri. Saya rasa menjadi kapten adalah kehormatan besar bagi siapa pun, termasuk saya. Menjadi kapten negara saya. Membela tim nasional adalah pencapaian tertinggi yang bisa dicita-citakan seseorang, dan sekarang saya juga menjadi kapten Belanda.”

Xavi menjelaskan pilihannya

Pelatih kepala Belanda itu menyoroti sifat-sifat yang membuat De Jong menjadi pilihan untuk memimpin tim selama Van Dijk absen. Setelah melatih sang gelandang saat menangani Barcelona, Xavi memahami betul karakter mental dan kemampuan teknisnya.

“Pertama-tama, karena kepribadiannya. Dia ingin menguasai bola, ingin terus berkembang setiap hari, dan ingin menjadi bagian dari tim. Saya mengenalnya dengan sangat baik dan dia selalu memikul tanggung jawab,” kata Xavi kepada media.

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Kualitas kelas dunia

Selain kemampuan memimpin, arti penting De Jong secara taktis bagi permainan Belanda juga sangat besar. Xavi memandangnya sebagai sosok penting bagi identitas tim, terlepas dari siapa yang mengenakan ban kapten. Sang pelatih menegaskan hal itu dengan mengatakan: “Dan tentu saja, juga karena kualitasnya. Saya menganggapnya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Alasan-alasan ini sangat penting bagi saya sebagai pelatih.”

Pertandingan melawan Yunani ini akan menjadi penampilan ke-71 De Jong untuk negaranya, melanjutkan perjalanan yang dimulai pada September 2018 ketika ia menjalani debut sebagai pemain pengganti Georginio Wijnaldum saat menghadapi Peru. Sejak itu, ia menjadi langganan di susunan pemain inti. Xavi kini menjadi pelatih tim nasional keempat yang menangani De Jong, setelah Ronald Koeman, Frank de Boer, dan Louis van Gaal.

Taruhan di Nations League

Dua pertandingan mendatang sangat penting bagi harapan Belanda untuk mencapai perempat-final Nations League. Belanda saat ini memuncaki grup dengan delapan poin, sama dengan Yunani, sehingga pertemuan Jumat menjadi sangat penting dalam perebutan tiket lolos. Jerman membuntuti dengan lima poin, sementara Serbia tetap berada di dasar grup tanpa satu poin pun.