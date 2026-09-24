Xavi tiba-tiba membagikan kabar tentang Frenkie de Jong: "Saya sudah berbicara dengannya dan…"

Frenkie de Jong masih belum akan bergabung dengan tim nasional Belanda pada periode jeda internasional pertama di bawah pelatih Xavi Hernández, tetapi ada indikasi kuat bahwa ia akan kembali tersedia untuk laga-laga internasional pada November. Hal itu terlihat dari pernyataan Xavi kepada TV3, stasiun televisi publik utama di Catalunya.

De Jong masih dalam pemulihan dari cedera lutut yang ia alami saat Piala Dunia lalu. Menurut Xavi, kondisinya kini mengarah ke arah yang positif, dan gelandang itu berencana segera kembali mengikuti latihan bersama tim ketika rekan-rekannya kembali dari jeda internasional.

“Saya sudah berbicara dengannya, kami memiliki hubungan yang sangat baik,” kata Xavi, yang bekerja sama dengan De Jong selama hampir tiga musim di FC Barcelona. “Dia puas dengan perkembangan pemulihannya dan dia merasa sangat baik. Kita lihat saja, kita lihat saja.”

Pada awal pekan ini, media Spanyol SPORT sudah melaporkan bahwa De Jong membuat ‘langkah besar’ dalam pemulihannya. Beberapa pekan lalu ia sempat berada di lapangan latihan bersama para fisioterapis, tetapi setelah beberapa kali sprint ia harus kembali masuk karena masih terlalu terganggu oleh rasa sakit. Kini ia kembali berlatih sendiri di lapangan, dan rasa sakit itu hampir hilang sepenuhnya.

“Saya pikir hal terpenting setelah jeda ini adalah melihat apakah dia sudah bisa kembali bergabung dengan kelompok dan merasa cukup baik untuk bisa bermain lagi seratus persen penuh,” lanjut Xavi, yang juga melihat De Jong sebagai sosok penting di tim nasional Belanda.

De Jong kembali ke FC Barcelona setelah liburannya dengan keluhan pada lutut. Keluhan itu ia dapatkan dari Piala Dunia bersama tim nasional Belanda, ketika ia memainkan tiga laga terakhir dalam kondisi menahan sakit, setelah diagnosis yang keliru dari staf medis KNVB.

Pemeriksaan di Barcelona menunjukkan bahwa De Jong mengalami robekan pada ligamen kolateral medial di lutut kanannya. Klub menyarankannya untuk menjalani operasi, tetapi De Jong memilih penanganan konservatif. Kini situasinya tampak kembali bergerak ke arah yang positif.