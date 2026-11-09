Tak seorang pun menduga akan melihat Frenkie de Jong di posisi tersebut; bek kanan dalam laga puncak melawan Atletico Madrid. Inilah inovasi yang digunakan Hansi Flick untuk mengejutkan semua orang, bahkan memaksa Xavi Hernandez, pelatih lamanya, untuk berhenti sejenak dan memberikan komentar.

Setelah penampilan istimewanya dalam laga di Wembley (1-2), ketika ia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan mengejutkan Atletico Madrid, dengan awalnya bermain sebagai bek kanan sebelum menutup laga di posisi gelandang, de Jong bergabung dengan skuad timnas Belanda pada hari Senin, di tengah keterkejutan semua orang atas posisi barunya.

Xavi: Ini Bukan yang Saya Rencanakan

Xavi Hernandez, pelatih timnas Belanda saat ini sekaligus mantan pelatih Barcelona, dalam sebuah konferensi pers, turut menunjukkan keterkejutannya atas posisi tersebut, meski ia memuji keserbabisaan pemain Barcelona itu sebagai pemain yang komplet.

Xavi menjelaskan: "Kemarin melawan Atletico, de Jong bermain sebagai bek, ini bukan yang saya rencanakan, meskipun saya juga pernah menempatkannya sebagai bek tengah di Barcelona."

Ia menambahkan: "Namun yang saya yakini adalah bahwa Frenkie merupakan pemain kelas atas, mampu bermain di posisi mana pun, baik sebagai gelandang bertahan maupun gelandang, ia adalah pemain kelas atas."

Dengan kata-kata tersebut, Xavi merangkum hakikat de Jong: seorang pemain yang tidak dibatasi oleh posisi, melainkan menciptakan posisi itu sendiri.

Inovasi Flick Memicu Perdebatan

Apa yang dilakukan Flick bukan sekadar pergantian darurat, melainkan sebuah inovasi taktik; dalam sebuah laga yang mempertaruhkan posisi puncak, ia menaruh kepercayaannya pada de Jong untuk menutup sisi kanan, lalu mengembalikan keseimbangan di lini tengah pada menit-menit krusial.

Inilah yang dipuji oleh Xavi: keserbabisaan pemain Belanda itu, serta kemampuannya untuk menjadi gelandang bertahan (nomor 6), gelandang, bek tengah, dan kini bek kanan, tanpa kehilangan kualitasnya.

Belanda di Puncak

De Jong kini bergabung dengan skuad timnas Belanda, yang memuncaki Grup Dua UEFA Nations League dengan koleksi delapan poin dari total dua belas poin yang mungkin diraih.

Belanda akan menjamu Yunani yang juga mengoleksi delapan poin pada hari Jumat, dan bertandang ke markas Jerman yang memiliki lima poin pada hari Senin.

Sementara Xavi memikirkan bagaimana memanfaatkan permata serba posisi ini bersama timnas, pertanyaan tetap tersisa di Barcelona: apakah Flick telah menemukan posisi baru bagi de Jong, ataukah itu hanya solusi darurat dalam sebuah malam gila di Metropolitano?