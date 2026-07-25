Xavi Simons telah melewati periode terberat dalam hidupnya, seperti yang ia ceritakan di kanal resmi klub Tottenham Hotspur. Pemain Belanda itu mengalami cedera lutut parah pada akhir musim lalu.

Pada 25 April, petaka menghampiri Simons. Dalam pertandingan liga Tottenham melawan Wolverhampton Wanderers, ia salah tumpuan dengan buruk hingga mengalami robek ligamen krusiat anterior pada lutut kanannya.

Akibatnya, Simons harus melewatkan Piala Dunia bersama tim nasional Belanda, begitu juga fase penentuan krusial musim bersama klubnya. Saat itu, Tottenham sedang terlibat dalam pertarungan sengit menghindari degradasi. Simons pun nyaris tak sanggup menahan kenyataan bahwa ia tidak bisa membantu timnya.

“Itu adalah sebuah aksi yang mungkin sudah saya lakukan sepuluh ribu kali dalam hidup saya,” kenang Simons soal momen tersebut. “Tepat ketika saya ingin melewati lawan, dia memutuskan untuk berdiri di depan saya. Saya merasakan kaki saya seperti terpaku ke tanah sementara tubuh saya bergerak ke arah sebaliknya.”

“Saya berkata kepada diri sendiri: ‘Biar saya lihat apakah ada yang salah, biar saya bangkit’. Saya mencoba berdiri, tetapi kemudian saya merasakan lutut saya lepas dari sendi lalu langsung kembali lagi. Saat itu saya tahu semuanya sudah selesai. Para dokter memanggil saya dan berkata: ‘Xavi, kami minta maaf, tetapi ini ligamen krusiat anterior’. Ketika saya mendengarnya, saya merasa seperti seluruh tubuh saya runtuh.”

“Tentu saja saya menangis, begitu juga keluarga saya,” kata Simons. “Keesokan harinya ibu saya datang ke rumah kami. Saya masih ingat pagi itu kami duduk di meja dan saya terus berpikir bahwa saya melewatkan hal yang paling penting: membantu klub saya dalam perjuangan melawan degradasi. Dia berkata kepada saya: ‘Xavi, hentikan. Ini sudah terjadi. Sekarang kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini memang sudah terjadi. Kamu harus menerimanya dan melanjutkan hidup’.”

Sejak saat itu, mental sang gelandang berubah, meski proses rehabilitasi terutama sangat menguras secara mental. “Empat hari pertama adalah yang terburuk dalam hidup saya. Saya tidak bisa tidur. Saya tidak makan apa pun selama sepekan. Saya merasakan kesakitan seperti itu, saya harus muntah, saya pusing... itu mengerikan. Saya tidak ingin siapa pun mengalami rasa sakit seperti itu,” tutur Simons.

Kini, pemain internasional Belanda itu sudah berada di jalur pemulihan, meski ia baru diperkirakan kembali ke lapangan pada tahun kalender berikutnya. “Saya baik-baik saja. Saya bersama keluarga saya dan kami telah bekerja sangat keras. Mereka telah melalui banyak hal bersama saya dalam sepuluh pekan terakhir. Saya juga mendapat dukungan dari klub saya, dan ketika saya melihat bagaimana tubuh saya merespons, saya berpikir: ‘Oke, ini bergerak ke arah yang benar’. Setiap hari saya ingin berkembang dan motivasi itu sangat berharga bagi saya,” ujarnya penuh harap.