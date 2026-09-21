Xavi: "Saya merasa sulit untuk meneleponnya, tetapi dia sepenuhnya memahami pilihan saya"

Xavi mengaku sulit menelepon Memphis Depay untuk memberi tahu bahwa ia tidak masuk skuad tim nasional Belanda untuk pertandingan Nations League yang akan datang, demikian dikatakan pelatih Oranje itu dalam sesi pers.

Dalam sesi tanya jawab tersebut, Xavi ditanya keputusan apa yang paling sulit baginya dalam beberapa waktu terakhir, dan pelatih asal Spanyol itu langsung menjawab bahwa mencoret Memphis adalah hal yang sangat sulit baginya.

“Saya mengenalnya dengan baik. Saya punya hubungan yang baik dengannya. Dia menerimanya dengan sangat luar biasa. Dia bereaksi dengan sangat dewasa dan sepenuhnya memahami keputusan saya.”

Namun, fakta bahwa Memphis kini tidak masuk skuad bukan berarti ia sudah memainkan laga terakhirnya untuk Oranje. “Tetapi pintunya belum tertutup. Bukan untuk Memphis, bukan untuk siapa pun.”

Setelah itu, Xavi ditanya soal keputusannya memanggil Mexx Meerdink sebagai pengganti Donyell Malen, yang mundur karena cedera. "Saya belum begitu mengenal Mexx dan saya ingin melihatnya beraksi," kata Xavi.

Memphis menjadi berita besar di Brasil pekan lalu. Top skor sepanjang masa Oranje itu gagal mengeksekusi penalti pada detik terakhir untuk Corinthians, yang membuat timnya tersingkir di Copa Libertadores.