Xavi punya pesan yang sangat jelas untuk Reijnders dan Summerville

Xavi memiliki pandangan yang sangat jelas soal pemain Belanda yang berkarier di Arab Saudi. Pelatih baru tim nasional Belanda itu, berbeda dengan pendahulunya Ronald Koeman, tidak menutup kemungkinan bahwa pemain dari Saudi Pro League tetap dipanggil.

Koeman semasa menjabat sebagai pelatih tim nasional bersikap tegas: para pemain yang bermain di Arab Saudi pada prinsipnya merupakan buku yang sudah tertutup bagi tim nasional Belanda. Xavi menerapkan pendekatan yang sepenuhnya berbeda dalam hal itu, seperti terlihat dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih tim nasional Oranje.

"Ya, kenapa tidak?" jawab Xavi dengan tegas saat ditanya apakah pemain internasional yang aktif di Arab Saudi bisa diseleksi. Ketika kemudian disebutkan bahwa level dan ambisi di Saudi Pro League jauh lebih rendah, Xavi merespons dengan tajam. "Apakah Anda mengikuti kompetisi itu?" balasnya.

"Kalau Anda melakukannya, Anda tahu bahwa itu adalah kompetisi yang bagus. Apakah itu lebih baik daripada Eredivisie? Kompetisi itu juga kami ikuti dengan penuh minat. Itu juga kompetisi yang bagus, jadi mungkin kami akan menyeleksi pemain dari Arab Saudi, dari Eredivisie, Premier League, LaLiga..."

"Ya, saya tidak peduli pada kompetisinya, saya peduli pada level para pemain. Itu yang paling penting bagi saya," demikian pandangannya yang tegas.

Itu adalah kabar yang sangat baik untuk antara lain Tijjani Reijnders dan Crysencio Summerville. Kedua pemain tersebut pada Piala Dunia terakhir masih memainkan peran penting untuk Oranje, tetapi kemudian memilih pindah masing-masing ke Al Qadsiah dan Al Hilal.

Pendapat Xavi itu juga mungkin berarti peluang baru bagi Steven Bergwijn. Penyerang Ittihad Club itu sepenuhnya diabaikan di bawah Koeman, tetapi pada Senin malam ia kembali menunjukkan kualitasnya dengan hattrick yang sangat bersih.