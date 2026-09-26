Xavi pada Sabtu malam dalam konferensi pers tim nasional Belanda menyampaikan pesan yang sangat jelas soal absennya Memphis Depay.

Xavi memanggil Joshua Zirkzee ke skuad sebagai pengganti Brian Brobbey yang cedera. Saat ditanya mengapa ia tidak memilih Memphis, Xavi memberikan jawaban yang sangat singkat. “Dia tahu. Pada November akan ada daftar baru,” kata pelatih timnas itu, yang dengan demikian tampak membuka lebar pintu untuk kembalinya pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Belanda tersebut.

Xavi juga memang tidak ingin terlalu banyak mengungkap soal pilihannya menjelang laga melawan Serbia dalam konferensi pers itu. Susunan pemain baru akan ia bagikan kepada para pemainnya sesaat sebelum kick-off. “Saya suka seperti itu, karena semua orang jadi fokus. Saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi ini cara saya. Saya sendiri dulu tidak pernah suka mengetahui bahwa saya tidak bermain.”

Cara kerja itu bertolak belakang dengan apa yang pernah dialami sendiri oleh Xavi di bawah Louis van Gaal pada masa lalu. “Saya tidak suka itu dan karena itu saya melakukannya secara berbeda. Van de Ven justru suka? Berarti saya mungkin harus bicara sebentar dengannya,” candanya ketika diberi tahu bahwa Micky van de Ven justru senang mendapat kejelasan lebih awal.

Pelatih timnas itu menegaskan bahwa ia puas dengan cara para pemainnya menyerap ide-idenya saat melawan Jerman (1-1). “Saya banyak belajar dari para pemain saya. Mereka sangat terbuka terhadap filosofi kami. Unsur manusianya sangat terasa, mereka benar-benar seperti keluarga,” ujar Xavi soal periode pertamanya bersama kelompok ini.

Van de Ven, yang juga hadir dalam sesi media itu, mengakui gambaran tersebut dan melihat pendekatan baru di skuad Belanda diterima dengan baik. “Pelatih punya ide-idenya sendiri, itu memang butuh waktu. Saya merasa itu diterima dengan baik oleh semua orang dan saat melawan Jerman banyak hal berjalan dengan baik.”

Namun, menuju duel melawan Serbia, Xavi harus memperhitungkan absennya Lutsharel Geertruida. “Dia merasakan sesuatu saat latihan, jadi dia kembali ke PSV,” ujar pelatih timnas itu, yang juga menegaskan bahwa Jurriën Timber tersedia.

Selain itu, Xavi tidak melihat alasan untuk memberi para pemain istirahat tambahan karena kalender yang padat. “Itu sebuah faktor, itu memang bagian dari situasi ini. Kami memantau para pemain, itu juga bagian darinya. Para pemain tidak butuh istirahat tambahan, mereka siap.”