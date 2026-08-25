Bagi banyak orang, masih menjadi teka-teki apa yang dibicarakan Xavi pada akhir konferensi pers pertamanya pada Selasa di Zeist. Pelatih baru tim nasional Belanda itu sempat beralih ke bahasa Katalan, tetapi kini Valentijn Driessen telah memberikan penjelasan.

“Dia mengatakan itu dalam bahasa Katalan, dan itu tidak diterjemahkan. Tetapi dia menyatakan bahwa Frenkie de Jong akan menjadi pemain kuncinya,” tegas Driessen dalam sebuah video dari De Telegraaf. “Xavi sendiri pada dasarnya juga selalu seperti itu. Bersama antara lain Sergio Busquets.”

“Dia mengatakan bahwa Frenkie de Jong sangat memahami filosofinya dan cara dia ingin bermain,” jelas Driessen. “Mereka tentu sudah bekerja sama di Barcelona, jadi dia benar-benar akan menjadi tangan kanannya.”

“Frenkie akan harus melakukannya untuk dia, dia juga harus bisa mengajak pemain-pemain lainnya,” lanjut Driessen, yang meragukan apakah itu pilihan yang tepat dari Xavi. “Apakah di situlah benar-benar letak kualitas Frenkie de Jong...”

“Tentu dari segi kualitas sepak bola iya, tetapi untuk membawa seluruh kelompok pemain? Itu masih harus kita lihat.”

“Saya juga baru saja sempat berbicara dengan dokter, karena De Jong tentu mengalami cedera di Amerika. Tetapi pada akhir September dia kemungkinan tidak akan ikut, pada periode jeda internasional pertama,” lanjut Driessen.

“Mungkin saja Xavi tetap akan memanggilnya agar dia tetap bersama tim, karena dia tentu akan menjelaskan kepada para pemain apa yang sebenarnya dia inginkan. Dalam situasi itu mungkin akan berguna untuk tetap memanggilnya, tetapi dia tidak akan bermain.”