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Rian Rosendaal
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Xavi menempatkan pemain Belanda ini di tribune untuk duel melawan Serbia

Serbia vs Netherlands
Serbia
Netherlands
UEFA Nations League A

Jeremie Frimpong dicoret pelatih timnas Xavi dari skuad pertandingan untuk duel Timnas Belanda melawan Serbia di Nations League pada Minggu. Hal ini terlihat dari daftar pertandingan yang dirilis UEFA.

Skuad Timnas Belanda terdiri dari 24 pemain, sementara aturan UEFA mengharuskan skuad pertandingan maksimal berisi 23 pemain. Karena itu, Frimpong akan duduk di tribune di Beograd pada Minggu.

Gjivai Zechiël juga tidak akan tampil untuk Timnas Belanda di Nations League. Gelandang Feyenoord itu dipindahkan ke Timnas Belanda U-21, yang memainkan laga penting kualifikasi Piala Eropa melawan Norwegia. Zechiël akan kembali bergabung dengan Timnas Belanda setelah laga tandang ke Serbia.

Joshua Zirkzee justru masuk dalam skuad 23 pemain Timnas Belanda. Penyerang Manchester United itu dipanggil Xavi pada Jumat sebagai pengganti Brian Brobbey yang cedera.

Saat menghadapi Jerman (1-1), skuad Timnas Belanda masih berisi 25 pemain, karena Lutsharel Geertruida saat itu belum mundur akibat cedera. Jurriën Timber dan Kenneth Taylor duduk di tribune di Johan Cruijff ArenA pada Kamis, tetapi pada Minggu mereka bisa tampil seperti biasa.

UEFA Nations League A
Serbia crest
Serbia
SER
Netherlands crest
Netherlands
NED

Mexx Meerdink dan Ruben van Bommel menjalani debut mereka untuk Timnas Belanda dalam bentrokan dengan Jerman. Van Bommel mencatat assist untuk Cody Gakpo pada masa injury time, yang menyelamatkan satu poin untuk Belanda.

Xavi mengatakan dalam konferensi pers pada Sabtu bahwa ia akan melakukan rotasi. Karena itu, Joey Veerman boleh berharap mendapatkan tempat di starting XI melawan Serbia, setelah tampil baik sebagai pemain pengganti saat menghadapi Jerman.

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