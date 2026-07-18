Xavi memecah keheningannya dan mengungkap tujuan karier kepelatihannya selanjutnya

Xavi Hernández, yang tidak bekerja sejak meninggalkan Barcelona pada tahun 2024, memecah keheningan panjangnya dan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk melatih tim nasional, menegaskan bahwa tantangan berikutnya dalam kariernya akan jauh dari klub-klub dan lebih dekat dengan turnamen-turnamen kontinental besar.

Dalam wawancara dengan stasiun radio “RNE Deportes” hari Sabtu ini, sang juara Piala Dunia 2010 itu mengatakan dengan sangat jelas: “Saya ingin bergabung dengan tim nasional, ya. Saya mengatakannya secara terbuka,” dalam pernyataan yang dianggap sebagai yang pertama sejak kepergiannya dari Barça dua tahun lalu.

Xavi, yang kini berusia 46 tahun, tidak menyebutkan tujuan tertentu, namun menegaskan keterbukaannya terhadap semua opsi: “Saya antusias untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia, Kejuaraan Eropa, Piala Afrika, atau bahkan Piala Asia,” sambil menekankan bahwa satu-satunya kriteria adalah “proyek yang baik yang memungkinkan kami bekerja dalam suasana yang tenang dan nyaman.”

Mantan gelandang tersebut menjelaskan alasannya lebih memilih melatih tim nasional daripada klub karena kondisi keluarganya, dengan mengatakan: “Kehidupan di klub tidak memungkinkan saya menghabiskan banyak waktu bersama keluarga,” merujuk pada keinginannya untuk menyeimbangkan ambisi profesionalnya dengan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya yang masih kecil.

Xavi telah menjauh dari sorotan sejak mengakhiri tugasnya bersama Barcelona setelah tiga musim di Camp Nou, di mana petunjuk mengenai tujuan kariernya selanjutnya sangat minim selama dua tahun terakhir, sebelum ia melontarkan pernyataan mengejutkan ini.

Meskipun Xavi tidak mengesampingkan benua mana pun dari pertimbangannya, masa depannya tampaknya jauh dari Spanyol, yang bersiap menghadapi Argentina di final Piala Dunia besok malam, Minggu, di bawah kepemimpinan Luis de la Fuente, yang berarti tim nasional Spanyol tidak termasuk dalam pilihannya saat ini.

Pernyataan Xavi ini membuka peluang bagi spekulasi luas mengenai tim-tim nasional yang mungkin akan merekrutnya, terutama yang sedang mencari pelatih dengan pengalaman internasional dan filosofi sepak bola yang jelas, yang mampu memimpin mereka di turnamen-turnamen kontinental dan dunia yang bergengsi.