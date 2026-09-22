Jurriën Timber tidak ikut berlatih bersama timnas Belanda, demikian dilaporkan para jurnalis yang berada di Zeist, termasuk Rypke Bakker dan Jeroen Kapteijns, pada Selasa siang.

Bek tengah yang juga bisa bermain sebagai bek kanan itu baru saja pulih dari cedera dan karena itu, seperti pada Senin, kembali absen dari latihan kelompok.

Menurut Bakker, jurnalis nu.nl, keputusan itu diambil melalui komunikasi yang baik dengan Arsenal, klub tempat Timber terikat kontrak.

Timber sudah lebih lama bergelut dengan masalah cedera. Ia harus melewatkan sebagian besar fase akhir musim lalu, tetapi tetap bermain selama enam puluh menit di final Liga Champions.

Pada akhirnya, mantan pemain Ajax itu mengalami kemunduran sesaat sebelum Piala Dunia, sehingga ia harus melewatkan turnamen tersebut.

Karena periode internasional berlangsung lebih dari tiga pekan, masih ada peluang bagi Timber untuk mendapat kesempatan membuktikan diri kepada pelatih timnas Xavi dalam empat laga Nations League mendatang.

Bek berusia 25 tahun itu sejauh ini telah memainkan 23 pertandingan untuk timnas Belanda. Juara Inggris itu masih belum mencetak gol untuk Oranje.