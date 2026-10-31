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Pelatih Belanda Xavi angkat bicara soal penurunan performa drastis Ronaldinho setelah pemain Brasil itu meraih Ballon d'Or bersama Barcelona. Gelandang legendaris Spanyol tersebut menegaskan bahwa kemerosotan mendadak Ronaldinho semata-mata disebabkan oleh kurangnya motivasi dan hasrat, bukan gaya hidupnya di luar lapangan yang dikenal buruk.

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Penurunan performa yang tiba-tiba

Xavi mengungkapkan pandangannya tentang penurunan performa mantan rekan setimnya di Barcelona, Ronaldinho. Performa ikon Brasil itu merosot secara nyata tak lama setelah ia memenangi Ballon d'Or pada 2005.

Meski banyak penggemar dan pengamat sejak lama menyalahkan kegemaran sang penyerang berpesta hingga larut malam, Xavi meyakini ada pemicu lain. Menurut pria asal Spanyol itu, Ronaldinho kehilangan semangat bersaingnya.

Setelah meraih kesuksesan di kompetisi domestik dan Eropa bersama Barcelona, sang penyerang kesulitan mempertahankan motivasinya. Mantan gelandang itu meyakini banyak atlet elite pada akhirnya terjebak dalam kondisi psikologis serupa.

Soal mentalitas, bukan pesta hingga larut malam

Dalam wawancara dengan Prakhar Gupta, Xavi menjelaskan bahwa Ronaldinho merasa telah mencapai semua yang bisa diraih di level klub. Setelah mendapatkan trofi individu dan tim yang paling bergengsi, dorongannya untuk terus berjuang setiap hari mulai memudar.

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“Menurut saya, ini masalah mentalitas,” kata Xavi. “Ronaldinho memenangi segalanya: LaLiga dan Liga Champions bersama Barcelona, serta Ballon d'Or. Lalu, mungkin dia berpikir, baiklah, saya sudah meraih semuanya.”

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Membandingkan para penyerang hebat

Untuk memperjelas maksudnya, Xavi membandingkan mentalitas Ronaldinho dengan dorongan Lionel Messi yang tak pernah surut. Penyerang asal Argentina itu dikenal mampu tampil di level tertinggi sepakbola selama hampir dua dekade.

“Jika Anda membandingkannya, misalnya, dengan Leo Messi, Ronaldinho seperti... saya sudah menuntaskan tugas saya,” tambah Xavi. “Sementara Messi menginginkan lebih. Dia terus berjuang tanpa henti. Itu karena mentalitas, bukan karena pesta.”

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Xavi juga melihat kesamaan dengan perjalanan karier Neymar setelah pemain sayap itu meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Ia berkata: “Hal itu juga terjadi pada ‘Ney’. Dia menjalani periode yang hebat di Barcelona, ketika kami memenangi Liga Champions, lalu dia bergabung dengan PSG. Dalam kasus ini, saya juga pikir penyebabnya adalah mentalitas.”

Mempertahankan performa di level tertinggi

Xavi menutup penilaiannya dengan memuji kemampuan Messi dan Cristiano Ronaldo mempertahankan performa di level tertinggi dalam waktu yang begitu lama. Ia mengatakan pemain yang tidak menyadari motivasinya sedang menurun tidak akan mampu mempertahankan pengaruh yang sama di lapangan.

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“Ketika Anda tidak menyadari bahwa mentalitas Anda sedang menurun, merosot jauh, Anda tidak lagi menjadi pemain yang sama,” pungkasnya. “Hal yang sama tidak terjadi, misalnya, pada Cristiano Ronaldo atau Messi, yang seperti monster.”