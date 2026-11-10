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Pelatih kepala timnas Belanda Xavi Hernandez menanggapi keputusan winger AZ Ayoub Oufkir untuk membela Maroko di level internasional alih-alih Belanda. Talenta berusia 20 tahun itu menjadi pemain berkewarganegaraan ganda terbaru yang memilih tim asal Afrika Utara tersebut meski telah meniti jenjang tim junior Belanda.

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Oufkir pilih Maroko, pukulan terbaru bagi KNVB

Pelatih kepala Belanda Xavi Hernandez menanggapi keputusan winger AZ Ayoub Oufkir untuk melepaskan status kewarganegaraan sepakbola Belandanya dan memilih membela Maroko di level internasional. Pemain berusia 20 tahun itu dipilih untuk mengikuti kualifikasi Kejuaraan Eropa bersama tim Belanda muda, tetapi memilih menerima undangan dari Federasi Sepakbola Maroko.

Keputusan itu menjadi pukulan besar bagi KNVB, mengingat Oufkir menjuarai Kejuaraan Eropa U-19 bersama Belanda tahun lalu.

Keputusan tersebut melanjutkan tren meningkatnya pemain berbakat berkewarganegaraan ganda yang memilih Maroko. Negara itu kini telah melampaui Belanda dalam peringkat FIFA dan baru-baru ini mendapat komitmen dari pemain seperti Abdellah Ouazane dari Ajax dan Anass Salah-Eddine.

Xavi tegaskan federasi Belanda telah melakukan segala upaya

Dalam konferensi persnya pada Senin pagi, Xavi menyatakan menghormati pilihan Oufkir sekaligus menegaskan bahwa federasi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan winger berbakat itu di tim Belanda.

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“Saya menghormati pilihan para pemain. Saya rasa kami telah melakukan segala yang kami bisa, tetapi pada akhirnya kami harus menghormati pilihan itu,” kata Xavi.

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Mengenai keterlibatannya secara pribadi, sang pelatih menambahkan: “Saya bisa terlibat jika itu menyangkut pemain yang kami butuhkan. Selain itu, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menghormati keputusan sang pemain. Dia telah memilih Maroko dan kami tidak perlu lagi membicarakan pemain ini. Kami telah melakukan segala yang kami bisa dan pada akhirnya itu adalah keputusan sang pemain.”

De Jong kecewa, Maroko bangun kekuatan dari pemain kelahiran Belanda

Menurut NOS, Direktur Jenderal KNVB Nigel de Jong mengaku kecewa atas kepergian Oufkir, yang menyoroti perubahan dalam pilihan pemain untuk membela tim nasional.

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Oufkir bergabung dengan deretan pemain berbakat kelahiran Belanda yang membela Maroko, termasuk Noussair Mazraoui, Souffian El Karouani, Anass Salah-Eddine, Abdellah Ouazane, Sofyan Amrabat, Oussama Idrissi, dan Zakaria Aboukhlal. Mereka mengikuti jejak para pendahulu seperti Hakim Ziyech dan Nordin Amrabat.

Dengan Xavi terikat kontrak hingga 2030, mengelola pilihan para pemain berkewarganegaraan ganda tetap menjadi tantangan strategis utama bagi federasi Belanda.

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Belanda alihkan fokus ke laga internasional mendatang

Belanda akan melangkah tanpa Oufkir sembari bersiap menghadapi laga-laga internasional mendatang.

Sementara KNVB memantau pemain-pemain potensial terbaik di kompetisi domestik dan Eropa, Xavi tetap fokus membangun kekompakan skuad bersama para pemain yang berkomitmen membela tim nasional.

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Maroko akan berupaya mengintegrasikan Oufkir ke tim senior seiring upaya mereka untuk terus memperkuat skuad internasionalnya dengan pemain-pemain berbakat terbaik dari Eropa.