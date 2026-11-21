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Pelatih kepala Belanda Xavi Hernandez mengungkapkan antusiasmenya setelah undian perempat-final UEFA Nations League mempertemukan timnya dengan Portugal. Xavi memandang duel dua leg mendatang sebagai tolok ukur penting bagi perkembangan skuadnya dalam upaya meraih tempat di empat besar.

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Duel besar menanti anak asuh Xavi

Undian di Nyon membuka jalan bagi duel menarik pada Maret 2027 antara Belanda dan Portugal, yang juga tengah mencari konsistensi. Bagi Xavi, pertandingan ini menjadi tolok ukur ideal untuk melihat posisi timnya saat ini di kancah internasional. Belanda mencapai babak ini setelah finis kedua di grupnya, sementara lawannya memuncaki Grup 4 di atas Norwegia, meski baru-baru ini menelan kekalahan telak 4-1 dari Denmark.

Meski hasil belakangan ini tidak menentu, termasuk kekalahan telak 5-0 dari Jerman, Xavi melihat kesamaan antara kedua negara yang sama-sama tengah menjalani perubahan struktur. "Ini ujian yang sangat bagus bagi kami. Mereka berada dalam situasi serupa. Keduanya adalah tim yang sedang dalam masa transisi," kata Xavi melalui kanal resmi KNVB. "Negara mana pun yang mungkin kami hadapi akan menjadi tantangan besar. Ini tidak akan mudah, tetapi Portugal juga tidak selalu menjalani pertandingan dengan mudah."

Mengejar sejarah saat menghadapi lawan yang tak asing

Portugal tetap menjadi lawan tangguh setelah memenangi edisi perdana Nations League pada 2019 dengan mengalahkan Belanda di final. Hernandez menyadari sejarah itu serta pengalaman menjuarai kompetisi yang dimiliki para pemain Portugal. Ia mengakui generasi pemain Portugal saat ini memiliki pengalaman berharga dalam meraih trofi, tantangan yang harus dipelajari cara mengatasinya oleh tim muda Belanda jika ingin sukses.

Selain itu, perempat-final ini menandai era baru bagi lawan Belanda setelah Cristiano Ronaldo pensiun dari sepakbola internasional. Ia mengakhiri karier legendarisnya dengan 146 gol. "Generasi ini punya pengalaman meraih gelar," ujar Xavi. "Mulai sekarang kami akan menganalisis Portugal dengan saksama. Saya menyaksikan pertandingan mereka melawan Wales. Mereka menang 2-3, mengalami banyak kesulitan, tetapi tetap menang. Mereka kelompok pemain yang berbakat. Semua orang akan siap menghadapinya."

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Bersiap menuju Piala Eropa

Bagi staf teknis Belanda, pertandingan-pertandingan ini memiliki tujuan yang jauh melampaui trofi Nations League. Dengan Piala Eropa yang semakin dekat, Xavi memandang laga-laga kompetitif ini sebagai simulasi ideal untuk sepakbola turnamen. Ia yakin menghadapi lawan-lawan papan atas adalah satu-satunya cara memastikan para pemainnya siap secara mental dan taktik untuk berlaga di panggung terbesar.

"Itu juga yang kami butuhkan. Kami bermain sangat baik di kandang melawan Jerman, tetapi sangat buruk saat tandang. Sekarang kami tahu bagaimana menghadapi negara-negara besar. Kami sedang mempersiapkan diri untuk Piala Eropa. Nations League adalah turnamen yang nilainya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan juga menjadi persiapan yang sempurna untuk itu," tambah sang pelatih.

Menghadapi jadwal sepakbola yang padat

Duel perempat-final akan berlangsung pada fase krusial musim kompetisi domestik, ketika kompetisi antarklub Eropa memasuki tahap penentuan. Xavi berharap para pemain andalannya tetap bisa tampil selama periode padat ini. "Semua orang sering berada dalam kondisi terbaiknya pada saat itu, asalkan para pemain tetap bugar. Semoga kami bisa mempersiapkan diri menuju pertandingan-pertandingan tersebut dengan skuad yang bugar dan kuat. Itu pertandingan-pertandingan menarik yang patut dinantikan," pungkasnya.