Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pemain muda Barcelona Xavi Espart menyampaikan perkembangan positif dalam pemulihannya setelah mengalami cedera serius saat El Clasico. Pemain berusia 19 tahun itu baru-baru ini berkomitmen untuk bertahan lama di Barcelona dan tetap bertekad mewujudkan impiannya menghabiskan seluruh karier di klub tersebut.

Iklan

Melewati pukulan akibat cedera di El Clasico

Perkembangan pesat pemain muda itu menuju skuad senior terhenti ketika ia mengalami cedera pergelangan kaki yang serius saat El Clasico . Laga yang seharusnya menjadi salah satu momen penting dalam kariernya itu justru berubah menjadi ujian fisik. Sejumlah laporan menyebut sang pemain kemungkinan masih akan absen hingga awal tahun baru. Meski mengalami kemunduran, jebolan akademi itu memilih bersabar dalam proses pemulihannya. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah pulih sepenuhnya, bukan terburu-buru kembali ke lapangan dan mengambil risiko cedera kambuh yang bisa semakin menghambat perkembangannya.

Berbicara tentang beratnya proses rehabilitasi secara mental dan fisik, bek itu mengakui tahap awal pemulihannya sangat sulit. “Saya merasa jauh lebih baik setelah cedera. Dua pekan pertama sangat berat, tetapi sekarang saya merasa lebih baik. Saya tidak ingin terburu-buru. Saya harus memastikan diri pulih dengan baik,” jelasnya, seperti dikutip AS.

Komitmen untuk Barcelona

Kabar terbaru mengenai cederanya datang pada momen penting bagi bek tersebut, yang baru-baru ini berkomitmen untuk bertahan lama di Barcelona . Dengan menandatangani kontrak baru hingga 2030, klub menunjukkan keyakinan besar terhadap potensinya. Bagi sang pemain, tidak pernah ada keraguan soal tempat yang ingin ia bela. Dalam acara penandatanganan resmi di kantor presiden klub, ia menyebut Barcelona sebagai “klub dalam hidup saya”.

Espart memiliki tujuan yang jelas selama berada di Camp Nou, dengan dominasi di Eropa sebagai keinginan utamanya. “Saya ingin menghabiskan seluruh karier saya di Barcelona. Mencapai titik ini sulit, tetapi bertahan di sini sama sulitnya. Impian saya adalah membangun karier di klub ini,” ujarnya.

Iklan Iklan

Menyikapi perbandingan dengan Philipp Lahm

Kecerdasan taktis pemain muda itu tidak luput dari perhatian pelatih kepala Hansi Flick, yang pernah membandingkan pemain asal Spanyol tersebut dengan legenda Jerman Philipp Lahm. Pujian setinggi itu dari pelatih yang pernah bekerja erat dengan Lahm di Bayern Munich dan tim nasional tentu sangat berarti. Meski demikian, Espart ingin tetap rendah hati sembari mengakui bahwa pujian tersebut menambah kepercayaan dirinya.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL Tonton

“Saya menganggap perbandingan dengan Lahm sebagai pujian, dan saya sedikit terkejut. Saya tidak ingin membandingkan diri dengan siapa pun, terutama Lahm, yang memiliki karier luar biasa. Mendengar pelatih mengatakan itu membuat saya lebih percaya diri,” ungkap Espart.

Fleksibilitas sebagai keunggulan utama

Salah satu alasan utama Espart dibandingkan dengan Lahm adalah kemampuannya bermain efektif dalam berbagai peran di lapangan. Meski musim ini lebih sering bermain sebagai bek kiri, fleksibilitas taktisnya memungkinkan ia mengisi posisi mana pun sesuai kebutuhan staf pelatih. Sikapnya yang mengutamakan tim membuatnya disukai staf teknis sejak naik dari tim junior ke lingkungan skuad senior.

Iklan

Selama tumbuh dan berkembang di La Masia, bek itu bertahun-tahun mengamati para legenda terbesar klub untuk mengasah permainannya. “Musim ini saya lebih sering bermain sebagai bek kiri, tetapi saya akan bermain di mana pun pelatih membutuhkan saya. Saya tumbuh dengan menonton Barcelona dan Sergio Busquets ketika ia bermain di lini tengah. Saya telah menyesuaikan diri dengan posisi apa pun yang diminta untuk saya mainkan,” ungkapnya.