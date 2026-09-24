Kepercayaan Flick dan kejutan dari menit bermain di tim senior

Berbicara kepada kanal media resmi RFEF, Espart mengakui bahwa ia tidak menduga akan mendapat peran sepenting itu pada tahap awal kariernya. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya selalu merasa siap menghadapi tantangan jika kesempatan itu datang. "Saya masih sangat muda dan bisa bermain begitu banyak menit di Barça bukan sesuatu yang saya perkirakan, tetapi saya memang tahu bahwa, jika saat itu datang, saya mampu," jelas pemain muda tersebut. Kemunculannya bukan hanya mengejutkan dunia sepak bola, tetapi juga memberi dampak besar kepada lingkaran terdekatnya. Keluarga dan teman-temannya, yang semuanya merupakan pendukung Barcelona sejak lama, dikabarkan masih berusaha mencerna lonjakan mendadaknya menuju ketenaran.

Kebanggaan dari terobosannya ini menjadi salah satu dorongan utama bagi remaja tersebut saat ia terus menghadapi tekanan sepak bola profesional. Espart menyoroti kebahagiaan yang dibawa kesuksesannya kepada orang-orang di sekitarnya dengan mengatakan: "Teman-teman dan keluarga saya, yang memang sangat mendukung Barça, benar-benar heboh. Itu membuat saya sangat bangga melihat mereka begitu bahagia atas keberhasilan saya." Pengaruh yang membumi ini kemungkinan akan sangat penting ketika ia terus menyeimbangkan ekspektasi suporter Barcelona dengan perkembangan profesionalnya sendiri di bawah pengawasan staf pelatih di Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Versatilitas dan evolusi taktik dari permata La Masia

Salah satu alasan utama di balik cepatnya integrasi Espart ke dalam skuad tim utama adalah fleksibilitas taktisnya yang luar biasa. Pelatih modern menghargai pemain yang bisa beroperasi di banyak area, dan talenta muda Barcelona itu sangat cocok dengan profil tersebut. Meski banyak penggemar melihatnya bermain di lini belakang, pendidikan sepak bolanya justru dimulai di area lapangan yang sepenuhnya berbeda. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar masa perkembangannya dihabiskan sebagai jangkar sentral sebelum perubahan taktik pada masanya di tim Cadete B (U-16) mengubah arah kariernya sepenuhnya. Kemampuan untuk beradaptasi ini kini menjadi ciri khasnya di level profesional.

Espart menjelaskan perjalanan posisinya, dengan menyoroti bagaimana ia beralih dari pivot lini tengah menjadi aset defensif multifungsi. "Hal pertama dari diri saya adalah saya seorang pemain," katanya. "Seumur hidup saya bermain sebagai pivot, tetapi pada tahun kedua saya sebagai cadete, mereka menempatkan saya di bek kanan dan saya bermain bagus. Saya naik level dan melakukannya sebagai full-back, tetapi jika seorang gelandang absen, mereka bisa menempatkan saya di sana. Itu sangat disukai dan di Barça saya pernah bermain sebagai bek kiri, saya bisa bermain sebagai interior... Pada awalnya, itu cukup sulit bagi saya. Saya sudah menganggap bahwa saya bermain sebagai full-back dan jika mereka menempatkan saya sebagai '6' sulit bagi saya untuk beradaptasi. Namun, Anda akan terbiasa. Saya selalu mengatakan bahwa yang penting adalah bermain."

Mentalitas "tim di atas segalanya" ini membuat Hansi Flick dapat memanfaatkan Espart sebagai pisau Swiss taktis, mengisi kekosongan di sepanjang lini pertahanan dan di ruang mesin kapan pun cedera atau kelelahan menghantam skuad. Entah ketika ia naik membantu serangan dari sisi kiri atau memberi stabilitas defensif di peran gelandang bertahan, kenyamanan pemain muda itu saat menguasai bola, yang merupakan ciri khas didikan La Masia, tetap terlihat jelas. Dengan menerima setiap peran yang diberikan kepadanya, Espart memastikan dirinya tetap tak tergantikan dalam dinamika tim utama, membuktikan bahwa kemampuan teknisnya diimbangi oleh kecerdasan sepak bola yang tinggi dan kemauan untuk terus belajar di lapangan.

Ambisi internasional dan mimpi membela Spanyol

Saat ini menjadi bagian vital dari tim Spanyol U-21, Espart sangat menyadari

Saat merefleksikan statusnya saat ini dan target-targetnya di masa depan, Espart tidak menyembunyikan ambisinya untuk mencapai level tertinggi di sepak bola internasional. "Bisa berada di sana bersama tim senior akan luar biasa, di situlah para pemain terbaik berada. Itu adalah sesuatu yang Anda impikan sejak kecil," akunya. Terlepas dari daya tarik tim senior, ia tetap sangat berkomitmen pada tugas internasionalnya saat ini, dengan menambahkan: "Di U21 kami punya tim yang hebat, pemain-pemain dengan kualitas luar biasa, dan di luar lapangan kami juga sangat akrab. Saya selalu menikmati berada bersama tim nasional, itu adalah sumber kebanggaan dan saya sangat bahagia." Seiring ia terus tampil menonjol untuk klub dan negara, tampaknya hanya masalah waktu sebelum mimpi masa kecil itu menjadi kenyataan.