Xavi diberi tahu soal pemain yang belum pernah bermain untuk tim nasional Belanda sebelumnya

Youri Mulder sangat terkesan dengan performa Wouter Burger di Bundesliga. Analis itu berharap gelandang TSG Hoffenheim tersebut segera masuk dalam buku catatan pelatih timnas Xavi.

Kepada De Telegraaf, Mulder menunjuk Burger sebagai pemain yang harus diperhatikan musim ini di Jerman. "Seorang pemain yang diremehkan di Belanda, tetapi justru berkembang pesat di Bundesliga."

Dalam pandangan mantan penyerang Schalke 04 itu, Burger termasuk pemain top dalam skuad Hoffenheim. "Sebuah klub yang bekerja dengan baik dalam hal mengembangkan pemain dan mendatangkan pemain yang tepat ke klub. Burger telah menjadi salah satu gelandang terbaik di Bundesliga."

Mulder memang melihat ada satu kendala terkait tim nasional Belanda. Pengamat Bundesliga itu khawatir Burger sudah tak lagi terlihat di Belanda, karena ia bermain di luar negeri sejak 2021.

"Di Belanda dia sudah tak terlihat, tetapi dia jelas harus masuk dalam daftar pelatih baru Xavi," tutup Mulder, menyampaikan pesannya kepada pelatih baru tim nasional Belanda itu.

Burger pernah bermain untuk berbagai tim muda Belanda, termasuk Jong Oranje. Namun, mantan pemain Feyenoord itu belum mendapat menit bermain di tim nasional Belanda.