Xavi telah menjalani konferensi pers pertamanya sebagai pelatih tim nasional Belanda. Pria Spanyol itu tampil cukup baik dalam bahasa Inggris dan menjawab pertanyaan para jurnalis yang hadir, kecuali satu pertanyaan.

“Satu pertanyaan lagi soal situasi internasional dalam sepakbola,” terdengar dari ruangan. “Baik di dalam maupun di luar lapangan ada banyak kritik terhadap FIFA dan Gianni Infantino. Pada Senin, sejumlah legenda FIFA angkat bicara, KNVB angkat bicara, UEFA angkat bicara. Apa pandangan Anda tentang situasi saat ini?”

Xavi kemudian langsung menunjukkan bahwa ia tidak berkenan dengan pertanyaan itu. “Saya tidak mau membicarakan itu! Terima kasih.” Pelatih timnas itu hanya ingin membahas tim nasional Belanda.

Pertanyaan itu memang tidak sepenuhnya datang begitu saja. FIFA dan Infantino belakangan ini mendapat sorotan tajam, dengan berbagai organisasi menuntut ketua itu mundur. Sejumlah organisasi, termasuk KNVB, juga sudah menyampaikan sikap keras mereka.

Namun, Xavi tidak ingin membahas hal itu dalam momen pers pertamanya sebagai pelatih tim nasional Belanda.

Setelah respons singkatnya, pelatih asal Spanyol itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal posisinya. Ia kemudian kembali fokus pada hal-hal sportif seputar tim nasional Belanda.

Dalam kesempatan itu, Xavi antara lain berbicara tentang keyakinannya terkait gaya bermain dan tentang para pemain tim nasional Belanda yang bermain di Arab Saudi. Talenta AZ, Kees Smit, juga sempat disinggung.