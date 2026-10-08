Mauro Júnior akhirnya memilih karier internasional bersama Brasil. Timnas Belanda sempat menjadi opsi bagi pemain PSV itu, tetapi pelatih tim nasional Xavi tak perlu lagi menghubunginya.

Mauro memberikan kejelasan soal masa depannya dalam wawancara dengan ESPN. Timnas Belanda bukan lagi sebuah opsi. "Itu sudah selesai, saya kira. Saya yakin soal itu. Mimpi saya selalu bermain untuk tim nasional Brasil."

"Memang ada beberapa rumor soal timnas Belanda, tetapi tentu saja impian saya selalu bermain untuk Brasil. Itulah negara tempat saya lahir dan negara yang ingin saya bela," tambah pemain PSV itu.

Mauro sudah terikat dengan PSV sejak 2017 dan sebenarnya bisa membela timnas Belanda. Jika mendapat panggilan dari Xavi, ia bisa mengajukan paspor Belanda tanpa kehilangan kewarganegaraan Brasil.

Bek serbabisa yang juga bisa bermain sebagai gelandang itu kini sudah mencatatkan tiga penampilan internasional untuk Brasil. Dalam laga melawan Australia pada September, ia masuk sebagai pemain pengganti dan juga mendapat tempat di starting XI. Saat menghadapi India, Mauro bahkan menyumbang satu assist.

Mauro kini telah menempatkan seragam pertandingan yang ia kenakan saat melawan tim Australia di tempat yang istimewa. "Itu ada di rumah saya. Saya sudah meminta semua rekan setim saya menandatanganinya. Seragam itu akan mendapat tempat spesial."

Kini fokus Mauro kembali tertuju pada PSV. Klub asal Eindhoven itu akan melanjutkan Vriendenloterij Eredivisie pada Jumat dengan laga kandang melawan sc Heerenveen.