Mauro Júnior akhirnya memilih karier internasional bersama Brasil. Timnas Belanda sempat menjadi opsi bagi pemain PSV itu, tetapi pelatih tim nasional Xavi tak perlu lagi meneleponnya.

Mauro memberikan kejelasan soal masa depannya dalam wawancara dengan ESPN. Timnas Belanda bukan lagi opsi. "Itu sudah selesai, saya pikir. Saya sangat yakin soal itu. Mimpi saya selalu bermain untuk tim nasional Brasil."

"Memang ada beberapa rumor soal tim nasional Belanda, tetapi tentu saja selalu menjadi mimpi saya untuk membela Brasil. Itulah negara tempat saya lahir dan negara yang ingin saya bela," tambah pemain PSV itu.

Mauro terikat dengan PSV sejak 2017 dan sebenarnya bisa membela timnas Belanda. Jika mendapat panggilan dari Xavi, ia bisa mengajukan paspor Belanda tanpa kehilangan kewarganegaraan Brasil.

Bek yang juga bisa bermain sebagai gelandang itu kini sudah mencatatkan tiga caps untuk Brasil. Dalam duel melawan Australia pada September, ia tampil sebagai pemain pengganti dan juga mendapat tempat di starting XI. Melawan India, Mauro bahkan menyumbang satu assist.

Mauro kini telah memberikan tempat istimewa untuk jersey pertandingan yang ia kenakan saat menghadapi tim Australia. "Itu ada di rumah saya. Saya sudah meminta semua rekan setim saya menandatanganinya. Itu akan mendapatkan tempat spesial."

Kini fokus Mauro kembali tertuju ke PSV. Klub asal Eindhoven itu akan melanjutkan Vriendenloterij Eredivisie pada Jumat dengan laga kandang melawan sc Heerenveen.