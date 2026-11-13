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Pelatih kepala Belanda, Xavi, bertekad mencari jawaban atas teka-teki yang belum terpecahkan mengenai performa Donyell Malen di level internasional, saat sang penyerang bersiap memulai lembaran baru bersama tim nasional. Meski tampil luar biasa dalam mencetak gol di Serie A, Malen kesulitan menunjukkan ketajaman serupa ketika membela Belanda.

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Teka-teki kontribusi Malen di tim nasional

Saat ini, tidak ada teka-teki yang lebih besar di timnas Belanda daripada kesenjangan antara kiprah Malen di level klub dan kontribusinya bagi tim nasional. Meski penyerang itu tampil pada level kelas dunia bersama AS Roma, ia justru minim mencetak gol untuk Belanda. Xavi kini bertekad membantunya menunjukkan potensi di panggung dunia, dengan menekankan pentingnya ketangguhan mental dan kepercayaan diri.

“Kami berusaha memberinya kepercayaan diri. Dia ingin menunjukkan potensinya,” jelas pelatih tim nasional itu, seperti dikutip NOS. “Donyell penting bagi saya dan dia harus menjadi pemain penting bagi tim. Dia tampil sangat baik di Italia. Kami harus memanfaatkan itu. Tentu saja, dia juga bisa bermain di kanan, tetapi bagi saya, dia adalah seorang penyerang tengah.”

Mengungguli para pemain elite Eropa di Italia

Perubahan Malen di Roma sungguh luar biasa sejak Gian Piero Gasperini melihatnya sebagai rekrutan murah pada Januari. Pelatih asal Italia itu menyadari bahwa kemampuan sang pemain belum dipahami dengan tepat selama berada di Aston Villa dan langsung mengembalikannya ke posisi penyerang tengah. Gasperini sebelumnya menyebut mantan pemain PSV itu “mematikan di depan gawang” ketika dimainkan di tengah. Rangkaian penampilan gemilangnya pada 2026 membuktikan penilaian tersebut tepat.

Statistik mendukung pujian bagi pemain asal Noord-Holland itu, yang kini mencapai konsistensi yang tidak ia temukan di Borussia Dortmund maupun Villa Park. Sepanjang tahun kalender ini, Malen telah mencetak 22 gol. Jumlah itu menempatkannya di atas bintang dunia seperti Harry Kane dan Kylian Mbappe di liga-liga utama Eropa. Ketajamannya menjadikan Malen salah satu pemain paling menonjol di Serie A, sekaligus membalas kepercayaan Gasperini lewat penampilan yang membawa timnya meraih kemenangan setiap pekan.

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Riwayat ketidakpastian soal posisi bermain

Kesulitan menentukan posisi terbaik Malen telah dialami sejumlah pelatih Belanda, membuat kiprahnya di tim nasional tersendat-sendat. Frank de Boer lebih memilih Wout Weghorst pada Piala Eropa 2021, sementara Louis van Gaal sama sekali tidak memasukkannya ke skuad Piala Dunia 2022. Bahkan di bawah Ronald Koeman, Malen bergantian menjadi pemain inti dan cadangan. Ia kerap ditempatkan di sisi lapangan, bukan sebagai ancaman di tengah seperti perannya kini di Roma.

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Turnamen musim panas lalu di Amerika Serikat semestinya menjadi ajang bagi Malen untuk tampil menonjol, tetapi ia tetap kesulitan mencetak gol saat menghadapi lawan seperti Aljazair, Uzbekistan, dan Jepang. Bayang-bayang kembalinya Memphis Depay semakin memperumit posisinya, hingga ia akhirnya kehilangan tempat kepada Brian Brobbey. Namun, dengan Brobbey saat ini menepi dan Xavi menerapkan gaya menyerang berintensitas tinggi, Malen memiliki peluang untuk akhirnya menjadikan posisi penyerang nomor sembilan sebagai miliknya.

Malen bersiap menghadapi Yunani

Penyerang tengah berusia 27 tahun itu akan melakoni debutnya di bawah arahan mantan maestro lini tengah Barcelona tersebut saat Belanda menghadapi Yunani, sekaligus menambah daya gedor yang sangat dibutuhkan di lini depan. Xavi memuji sikap dan ketajaman Malen saat ini serta yakin ia akan menjadi sosok penting dalam timnya.

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“Dia berlatih dengan sangat baik dan berada dalam kondisi prima. Dia menunjukkan bahwa dirinya benar-benar merasa nyaman. Dia sungguh pemain dengan banyak kualitas yang memperkuat tim kami, dan saya tidak sabar melihatnya di lapangan,” pungkas Xavi.