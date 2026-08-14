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Al Ittihad v Damac FC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Xavi baru yang dihancurkan cedera: Onai Hernandez dari impian Barcelona ke kegelapan divisi dua

Transfers
U. Hernandez
X. Hernandez
Barcelona
Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
Spanyol
Arab Saudi

Gelandang asal Spanyol itu tengah menjalani hari-hari yang sulit

Klub Al Ittihad memulangkan pemainnya, Unai Hernandez, ke Spanyol, tetapi tepatnya ke kompetisi divisi dua, setelah sebelumnya menjadi salah satu bakat muda paling menonjol di klub Barcelona.

Al Ittihad merilis pernyataan melalui akun resminya di situs "X", yang mengumumkan persetujuan meminjamkan gelandang asal Spanyol tersebut, Unai Hernandez, ke klub Girona hingga akhir musim depan.

Dengan demikian, Unai kembali ke Spanyol, sekaligus ke wilayah Catalonia, setelah satu setengah musim meninggalkan klub lamanya, Barcelona, namun ia harus bermain di kompetisi divisi dua tempat Girona terdegradasi.

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Al Ittihad merekrut pemain berusia 21 tahun itu pada Januari 2025, dengan mahar 5 juta euro, setelah sang pemain menolak memperpanjang kontraknya dengan Barcelona, di tengah tidak dipromosikannya ia ke tim utama hingga saat itu.

Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Hernandez hanya tampil dalam 10 pertandingan bersama Al Ittihad, mencetak satu gol dan tiga assist, sebelum dipinjamkan ke Al Shabab musim lalu, namun ia hanya membuat satu assist dalam 21 pertandingan.

Meski pemain muda itu menyandang gelar penerus Xavi Hernandez, legenda Barcelona, ia tidak mendapat perhatian dari pelatih asal Jerman, Jens Vissing, direktur teknik tim Al Ittihad, sehingga klub memutuskan untuk meminjamkannya lagi, kali ini ke Girona.

Perlu dicatat bahwa kontrak Unai Hernandez dengan Al Ittihad berlaku hingga 2028, yang berarti ia akan tinggal satu musim lagi sebelum hengkang setelah masa peminjamannya ke Girona berakhir.

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