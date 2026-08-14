Klub Al Ittihad memulangkan pemainnya, Unai Hernandez, ke Spanyol, tetapi tepatnya ke kompetisi divisi dua, setelah sebelumnya menjadi salah satu bakat muda paling menonjol di klub Barcelona.

Al Ittihad merilis pernyataan melalui akun resminya di situs "X", yang mengumumkan persetujuan meminjamkan gelandang asal Spanyol tersebut, Unai Hernandez, ke klub Girona hingga akhir musim depan.

Dengan demikian, Unai kembali ke Spanyol, sekaligus ke wilayah Catalonia, setelah satu setengah musim meninggalkan klub lamanya, Barcelona, namun ia harus bermain di kompetisi divisi dua tempat Girona terdegradasi.

Al Ittihad merekrut pemain berusia 21 tahun itu pada Januari 2025, dengan mahar 5 juta euro, setelah sang pemain menolak memperpanjang kontraknya dengan Barcelona, di tengah tidak dipromosikannya ia ke tim utama hingga saat itu.

Hernandez hanya tampil dalam 10 pertandingan bersama Al Ittihad, mencetak satu gol dan tiga assist, sebelum dipinjamkan ke Al Shabab musim lalu, namun ia hanya membuat satu assist dalam 21 pertandingan.

Meski pemain muda itu menyandang gelar penerus Xavi Hernandez, legenda Barcelona, ia tidak mendapat perhatian dari pelatih asal Jerman, Jens Vissing, direktur teknik tim Al Ittihad, sehingga klub memutuskan untuk meminjamkannya lagi, kali ini ke Girona.

Perlu dicatat bahwa kontrak Unai Hernandez dengan Al Ittihad berlaku hingga 2028, yang berarti ia akan tinggal satu musim lagi sebelum hengkang setelah masa peminjamannya ke Girona berakhir.