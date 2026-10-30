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Pelatih Chelsea Xabi Alonso menyatakan rasa hormat dan simpati yang besar kepada pelatih Manchester United Michael Carrick, yang tengah mendapat tekanan, menjelang pertemuan kedua tim di Stamford Bridge. Alonso mengakui bahwa jabatan pelatih yang menjadi sorotan membawa tekanan tanpa henti ketika hasil pertandingan memburuk.

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Laga berisiko tinggi membuat posisi Carrick menjadi sorotan

Manchester United bertandang ke Stamford Bridge pada Sabtu dengan manajer Michael Carrick berjuang mempertahankan posisinya setelah awal yang buruk di Premier League. United tertinggal 15 poin dari puncak klasemen setelah hanya memenangi satu dari delapan pertandingan pembuka mereka.

Kekalahan memalukan 3-0 di kandang dari Bournemouth menambah tekanan terhadap pelatih berusia 45 tahun itu.

Namun, manajer Chelsea Xabi Alonso menegaskan United tetap lawan berbahaya terlepas dari tekanan yang datang dari luar.

Alonso mengenang hubungan pribadinya dengan Carrick

Alonso mengungkapkan rasa hormatnya kepada Carrick, sambil mengenang masa ketika mereka saling berhadapan sebagai gelandang dan pertemuan mereka baru-baru ini dalam pertandingan para legenda. "Saya sangat menghormati Michael dan bersimpati kepadanya sebagai manajer. Saya mengenalnya karena kami pernah saling berhadapan. Baru-baru ini kami bermain dalam pertandingan para legenda, jadi kami sempat sedikit mengobrol," kata Alonso.

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"Dia orang yang sangat baik dan Anda ingin berada di dekat orang seperti itu. Namun, di luar itu, bukan kapasitas saya untuk berkomentar."

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Mengenai sorotan media yang begitu besar terhadap kedua manajer, Alonso menambahkan: "Itu bukan hal baru. Anda sudah mengetahuinya begitu menerima pekerjaan ini dan Anda harus menghadapi masa-masa berat, mengatasi masa-masa sulit."

Chelsea bersiap menghadapi Manchester United yang termotivasi

Alonso menepis anggapan bahwa krisis Manchester United saat ini membuat mereka lebih mudah dihadapi. "Bagi saya, itu tidak mengubah apa pun. Dalam situasi apa pun, kami harus mempersiapkan diri dengan cara yang sama. Kami mengendalikan apa yang bisa kami kendalikan," jelas Alonso.

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"United memiliki skuad yang bagus, pemain-pemain bagus, dan manajer yang bagus. Jadi, ini akan menjadi pertandingan sulit dan kami harus tampil dalam performa terbaik untuk memenanginya."

"Kami harus mengendalikan permainan dengan baik, mengendalikan emosi dengan baik, merasa nyaman, bermain dengan intensitas tinggi... Gol pertama juga akan penting," ujar pelatih asal Spanyol itu.

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Laga krusial Premier League menanti di Stamford Bridge

Kedua klub memasuki pertandingan Sabtu dengan sama-sama membutuhkan tiga poin yang dapat mengubah jalannya kiprah mereka di kompetisi domestik.

Alonso menuntut para pemainnya segera bangkit setelah kekalahan kandang dari Tottenham Hotspur akhir pekan lalu.

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Kick-off di Stamford Bridge dijadwalkan berlangsung pada Sabtu sore.