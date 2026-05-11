Xabi Alonso tiba-tiba menjadi kandidat terkuat di klub raksasa

Xabi Alonso kemungkinan akan kembali menjadi pelatih pada musim depan. Pria asal Spanyol berusia 44 tahun itu tidak terikat kontrak dengan klub mana pun sejak kepergiannya yang penuh gejolak dari Real Madrid, namun saat ini sedang melakukan “pembicaraan yang positif” dengan Chelsea.

Berita tersebut diungkap oleh jurnalis Inggris yang biasanya dapat diandalkan, Ben Jacobs. Ia bahkan menyatakan bahwa Alonso saat ini adalah kandidat terkuat untuk menggantikan Liam Rosenior, yang telah dipecat dari Chelsea setelah empat bulan menjabat.

Menurut Jacobs, pembicaraan awal antara Alonso dan Chelsea berjalan positif. Pria asal Spanyol itu dilaporkan bersikap terbuka terhadap langkah ke Premier League, meskipun ia menyebutkan bahwa “belum ada keputusan yang diambil”.

Alonso masih memiliki beberapa pesaing, meskipun nama pelatih Bournemouth, Andoni Iraola, tampaknya menjadi satu-satunya yang serius. Francesco Farioli dilaporkan juga dipertimbangkan, namun ia ingin tetap di FC Porto.

Filipe Luis juga menjadi nama yang beredar, meskipun pihak London kemungkinan besar akan meminjamkannya ke Strasbourg, klub saudara Chelsea. Kedua klub tersebut dimiliki oleh BlueCo, sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Todd Boehly dan Behdad Eghbali. Klub Prancis tersebut pada praktiknya berfungsi sebagai ‘klub pembinaan’ bagi talenta muda Chelsea.

The Blues saat ini sedang mengalami krisis besar di bidang olahraga, meskipun tim ini masih memiliki peluang untuk memenangkan gelar musim ini. Sabtu mendatang, final Piala FA akan digelar melawan Manchester City.