Klub London itu memang berupaya keras merekrut pemain tim nasional Prancis, Manu Kone (25), dari Roma. Pembicaraan antara semua pihak disebut sudah sangat maju menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio. Nilai transfer yang dibicarakan berada di kisaran 60 hingga 70 juta euro. Namun pada akhirnya, Giallorossi tidak menyetujui kesepakatan itu karena menurut Footmercato mereka tidak menemukan pengganti yang cocok dalam waktu sesingkat itu. Mereka disebut berupaya mendatangkan Youssouf Fofana (27, AC Milan) dan mantan pemain Bundesliga Pierre-Emile Höjbjerg (31, Olympique Marseille).

Upaya konkret Chelsea itu, menurut portal tersebut, antara lain terlihat dari fakta bahwa pelatih kepala Xabi Alonso (44) mencoba meyakinkan Kone lewat telepon agar pindah ke Stamford Bridge. Selain itu, sang pelatih juga disebut menanyakan soal Kone kepada mantan anak asuhnya di Real, Kylian Mbappe. Superstar itu dikabarkan berbicara "dengan pujian setinggi-tingginya" tentang rekan setimnya di tim nasional Prancis tersebut.

Bukan hanya Alonso dan Mbappe yang sangat menghargai Kone. Legenda lini depan Prancis Thierry Henry juga memujinya sebelum Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kepada SPORTbible sebagai "salah satu gelandang tengah terbaik di luar sana". Henry melatih Kone hampir dua tahun lalu saat menjadi pelatih tim nasional U-23 Prancis pada Olimpiade di Paris. Tim yang diperkuat Kone dan bintang Bayern saat ini Michael Olise saat itu meraih medali perak.

Sejak saat itu Kone bermain "brilian", lanjut Henry: "Dia mungkin sedikit tenggelam karena orang-orang membicarakan (Ousmane) Dembele, Desire Doue, (Bradley) Barcola, (William) Saliba, atau (Ibrahima) Konate. Sementara dia tidak begitu masuk perhatian banyak orang. Saya menganggapnya sebagai pemain yang sangat solid."

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Siapa yang ingin direkrut Chelsea sebagai pengganti Manu Kone?

Kone pindah setelah Olimpiade dengan nilai transfer 18 juta euro dari Gladbach ke Roma, tempat ia menjadi pemain kunci dan pada musim lalu mencatatkan lima kontribusi gol dalam 37 pertandingan. Untuk tim nasional senior Prancis, sejauh ini ia sudah mengoleksi 19 penampilan.

Sementara itu, Chelsea masih ingin merekrut satu pemain lagi untuk lini tengah. Kabarnya, juara dunia antarklub itu telah melakukan pendekatan kepada mantan pemain Liverpool Georginio Wijnaldum (36). Wijnaldum kini berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan klub Arab Saudi Al-Ettifaq, sehingga ia tetap bisa dikontrak meski bursa transfer telah ditutup.