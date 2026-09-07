Pelatih Chelsea Xabi Alonso ingin merekrutnya, tetapi Georginio Wijnaldum lebih memilih bertahan di Arab Saudi. Pemain timnas Belanda dengan 96 caps itu telah menandatangani kontrak satu tahun dengan Al-Ittihad dan dengan demikian tidak akan kembali ke Premier League.

Meski begitu, pemain yang kini berusia 35 tahun itu sangat mengenal Inggris: di sana ia pertama kali bermain selama satu tahun untuk Newcastle United, sebelum menjalani periode tersukses dalam kariernya bersama Liverpool dari 2016 hingga 2021.

Bersama The Reds, ia antara lain memenangi Liga Champions dan gelar juara liga. Setelah itu ia sempat membela Roma dan PSG, sebelum mengenakan seragam Al Ettifaq selama tiga tahun.

Namun, kontraknya di sana habis pada musim panas ini, sehingga Wijnaldum juga sebenarnya bisa menandatangani kontrak dengan Chelsea sebagai pemain tanpa klub setelah penutupan bursa transfer, klub yang kabarnya juga sempat menjalin pembicaraan dengannya.

Chelsea pada musim panas ini melakukan perubahan yang terasa dalam strategi transfer bersama pelatih baru Xabi Alonso (44). Selain pemain-pemain bintang, klub London itu juga mengandalkan para pemain berpengalaman yang diharapkan membawa kualitas kepemimpinan mereka ke dalam tim. Karena itu, selain striker Danny Welbeck (35), datang pula rekan lama Wijnaldum di Liverpool, Jordan Henderson (36).