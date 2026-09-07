Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Diterjemahkan oleh

Xabi Alonso sangat menginginkannya! Pemain dengan 96 caps itu memilih klub Arab Saudi ketimbang Chelsea

Premier League
G. Wijnaldum
X. Alonso
Transfers
Chelsea
Al Ittihad
Saudi Pro League

Chelsea sebenarnya ingin merekrutnya, tetapi Georginio Wijnaldum memilih tetap di Arab Saudi dan menandatangani kontrak dengan Al-Ittihad.

Pelatih Chelsea Xabi Alonso ingin merekrutnya, tetapi Georginio Wijnaldum lebih memilih bertahan di Arab Saudi. Pemain timnas Belanda dengan 96 caps itu telah menandatangani kontrak satu tahun dengan Al-Ittihad dan dengan demikian tidak akan kembali ke Premier League.

Meski begitu, pemain yang kini berusia 35 tahun itu sangat mengenal Inggris: di sana ia pertama kali bermain selama satu tahun untuk Newcastle United, sebelum menjalani periode tersukses dalam kariernya bersama Liverpool dari 2016 hingga 2021.

Bersama The Reds, ia antara lain memenangi Liga Champions dan gelar juara liga. Setelah itu ia sempat membela Roma dan PSG, sebelum mengenakan seragam Al Ettifaq selama tiga tahun.

Namun, kontraknya di sana habis pada musim panas ini, sehingga Wijnaldum juga sebenarnya bisa menandatangani kontrak dengan Chelsea sebagai pemain tanpa klub setelah penutupan bursa transfer, klub yang kabarnya juga sempat menjalin pembicaraan dengannya.

Chelsea pada musim panas ini melakukan perubahan yang terasa dalam strategi transfer bersama pelatih baru Xabi Alonso (44). Selain pemain-pemain bintang, klub London itu juga mengandalkan para pemain berpengalaman yang diharapkan membawa kualitas kepemimpinan mereka ke dalam tim. Karena itu, selain striker Danny Welbeck (35), datang pula rekan lama Wijnaldum di Liverpool, Jordan Henderson (36).

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google