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Xabi Alonso mengonfirmasi bahwa Joao Pedro akan absen saat Chelsea menghadapi Tottenham dalam laga Liga Primer pada Sabtu setelah mengalami cedera saat latihan. Pemain timnas Brasil itu menjadi pemain paling menonjol Chelsea musim ini dengan lima gol dan tiga assist dalam enam penampilan di liga. Ia kini akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keparahan masalah pada lututnya.

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Pedro absen dari skuad Chelsea untuk pertandingan

Chelsea mendapat pukulan besar menjelang derbi London melawan Tottenham setelah Pedro absen dari skuad pertandingan. Menurut Sky Sports, penyerang itu tidak dapat bermain akibat cedera yang kini sedang diperiksa oleh tim medis klub.

Pedro terlihat mengikuti latihan pada Jumat, tetapi dinilai belum cukup bugar untuk bermain. Tanpa dirinya, Alonso memberikan Geovany Quenda kesempatan menjadi starter di Liga Primer untuk pertama kalinya musim ini. Chelsea memasuki pertandingan dengan menempati posisi keempat klasemen dan mengoleksi 13 poin.

Alonso pastikan Pedro cedera saat latihan

Alonso menjelaskan bahwa masalah tersebut muncul saat persiapan terakhir Chelsea menjelang pertandingan. Ia mengakui klub belum akan mengetahui seberapa serius cederanya sampai pemeriksaan dilakukan.

Kepada Sky Sports, Alonso mengatakan: “Kemarin saat latihan, ia merasakan sesuatu, dan saat ini ada cairan, jadi kami harus melakukan pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cederanya. Ini mengecewakan, tetapi kami harus terus melangkah.” Cedera itu menjadi pukulan besar karena Pedro sudah mencetak lima gol dan menyumbang tiga assist hanya dalam enam penampilan liga musim ini.

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Penders gantikan Martinez yang cedera di bawah mistar

Pedro bukan satu-satunya perubahan yang terpaksa dilakukan Alonso setelah Chelsea menang 2-0 atas Everton akhir pekan lalu. Mike Penders masuk menggantikan Emi Martinez, yang ditandu keluar setelah mengalami benturan di Hill Dickinson Stadium dan sejak itu telah menjalani operasi yang berhasil untuk menangani patah tulang rahangnya.

Josh Acheampong, Maxence Lacroix, dan Levi Colwill tetap menempati posisi mereka di lini pertahanan di depan Penders. Sementara itu, Tottenham memasuki derbi di posisi ke-17 klasemen dengan enam poin, setelah meraih kemenangan pertama mereka musim ini dengan mengalahkan Coventry City 3-1 pada laga sebelumnya.

Langkah selanjutnya bagi Pedro dan Chelsea

Chelsea kini akan menanti dengan cemas hasil pemeriksaan Pedro dalam beberapa hari ke depan. Alonso berharap masalah lutut tersebut tergolong ringan, sehingga sang penyerang dapat segera kembali dan melanjutkan performa apiknya saat Chelsea berupaya bertahan di empat besar dan mengejar kesuksesan di kompetisi piala domestik.